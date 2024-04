Alerten d'airbags defectuosos en cotxes Citroën i DS

Si tens un Citroën C3 o un DS3 fabricat entre 2009 i 2017 l’has de portar a revisar perquè pot ser que el seu airbag o coixí de seguretat sigui defectuós, segons ha informat el mateix fabricant a través del sistema internacional d’alertes.

Aquest defecte pot afectar uns 125.000 vehicles a Espanya i s’havia detectat anteriorment en altres cotxes que també tenien coixins de seguretat de la mateixa marca, Takata.

Els airbags de la marca Takata, instal·lats fa anys a moltes marques d’automòbil, tornen a generar una alerta. Ja han estat objecte de diversos avisos en el sistema europeu d’alertes RAPEX i s’han anat substituint en cotxes de Seat, Volkswagen, Audi, BMW i Skoda.

El problema d’aquests coixins de seguretat és que es deterioren amb el temps i, en desplegar-se durant un xoc, es desprenen fragments que en redueixen l'eficàcia de protecció i que podrien causar danys als ocupants.

En aquest cas li toca el torn al grup Stellantis, que ha enviat una alerta a través del sistema d’alertes de la comissió europea Rapex que afecta als seus models Citroën C3 i DS3 fabricats entre els anys 2009 i 2017.

En concret, l’alerta indica que l’estructura dels coixins de seguretat del conductor i del passatger davanter poden deteriorar-se de manera que, si els coixins de seguretat es despleguen, es podrien projectar fragments que causin lesions als ocupants del vehicle.

Es calcula que, el nombre d’automòbils afectats a Espanya, si tots els cotxes venuts tinguessin aquests coixins de seguretat, seria d’uns 125.000 vehicles, la gran majoria del model Citroën C3.

Tant Citroën com DS tenen al seu web una pàgina per comprovar si un vehicle està afectat per alguna campanya de reparació gratuïta dels seus cotxes. Introduint el número de bastidor en un cercador, la pàgina t’informa de si pots anar amb el cotxe a un taller concertat perquè substitueixin l'airbag sense càrrec.

També et pots posar en contacte amb el servei postvenda de la marca perquè t’indiquin què cal fer.