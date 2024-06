Mahle fabricarà a Montblanc refrigeradors per bateries de cotxes elèctrics a partir de finals del 2025

Mahle fabricarà a Montblanc refrigeradors per bateries de cotxes elèctrics a partir de finals de 2025. Segons ha pogut saber l'ACN, els components aniran destinats a vehicles de la marca Volkswagen i el projecte preveu arribar a una inversió final de 40 milions d'euros, que permetria ocupar fins a 60 persones.

Tal com han apuntat fonts dels treballadors, que ja han rebut la informació per part de l'empresa alemanya, la majoria del personal seran tècnics qualificats que ja treballen a la casa. Per tal de fabricar els refrigeradors Mahle haurà d'adaptar un dels magatzems per posar-hi la nova maquinària i alhora haurà d'ampliar les seves instal·lacions amb la construcció d'un nou magatzem per guardar productes.

Els empleats reconeixen que hi ha hagut un descens de la demanda dels components que fabriquen per un context general del mercat automobilístic i per això es mostren satisfets perquè la seu de Montblanc hagi pogut obtenir aquest encàrrec que, a més, els enfoca al vehicle elèctric. El projecte es coneix com a Battery Cooling -refrigeració de bateries- i està pensat per la plataforma de vehicles elèctrics MEB21 del grup Volkswagen. Segons el fabricant de cotxes, la plataforma equivaldria als fonaments del vehicle elèctric i està feta principalment d'acer. El seu disseny li permet tenir més espai per a les bateries i així que l'automòbil tingui més autonomia.

Pel que fa al refrigerador que fabricaria Mahle, està fet bàsicament d'alumini i no només serviria per refredar les bateries sinó també per escalfar-les quan les condicions meteorològiques ho requereixin. Per produir-lo, l'empresa haurà de construir un forn a les seves instal·lacions, que poden arribar a ser dos en funció de l'evolució de la demanda.

Aquest estiu ja es començarà a adaptar la planta per acollir la nova maquinària, entre la qual hi ha unes premses que fins ara no s'han fet servir a Montblanc i que generen fins a 2.500 tones de força, segons els tècnics. Un dels cotxes que està previst que equipi aquest nou refrigerador és el Volkswagen T-Cross que es fabrica a Pamplona, però no està descartat que també el duguin el Seat Ibiza o el Seat Arona que es fan a Martorell. La companyia ha declinat fer declaracions.

Et pot interessar