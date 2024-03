Els Estats Units denuncia Apple per pràctiques monopolistes amb l'iPhone

El Departament de Justícia dels Estats Units i els fiscals generals de 16 estats han denunciat Apple per dur a terme pràctiques monopolistes amb l'iPhone. Segons el govern nord-americà, Apple ha impedit de forma reiterada a altres empreses la possibilitat d'oferir aplicacions que competissin amb els seus productes, com per exemple el seu moneder digital.

Aquestes pràctiques, tal com assenyala l'executiu, haurien perjudicat els consumidors -obligats a pagar preus més alts pels seus telèfons intel·ligents- i a les companyies que competien amb Apple per oferir els seus serveis. «Cada pas que ha fet Apple ha reforçat la seva posició de monopoli en el sector dels telèfons intel·ligents», defensa el Departament de Justícia en la demanda.

«Els consumidors no haurien de pagar preus més alts perquè les empreses violin les lleis antimonopoli», ha apuntat en una roda de premsa el fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland. «Si no se les combat, Apple continuarà reforçant el seu monopoli dels telèfons intel·ligents», ha afegit. Per la seva banda, la multinacional ha defensat que aquestes pràctiques permeten que els iPhones sigui més segurs i apunten que la demanda «amenaça els principis» que diferencien Apple de la competència.