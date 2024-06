Sancionen a Vueling per negar l'embarcament d'una passatgera per la seva vestimenta

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) va sancionar Vueling per deixar a terra una passatgera per la seva forma de vestir, segons ha informat Facua aquest dijous en un comunicat. L'organització detalla que l'afectada duia una peça de roba «escotada» i el personal de la companyia no la va deixar pujar a l'avió a l'aeroport de Mallorca.

Davant d'aquesta situació, que es va produir el 2019, l'associació va denunciar-ho per «pràctica discriminatòria» i tenir un caràcter «masclista» i a l'octubre de 2020 es va resoldre amb una pena económica. La companyia aèria explica que va negar-li l'accés «davant la resposta agressiva» i recorda que «les condicions de transport» fixen la possibilitat de fer-ho pel «comportament» d'un client.

La sanció imposada per AESA, segons Facua, era de 28.000 euros, mentre que des de Vueling assenyalen que la xifra va ser inferior aquest import. Alhora, l'aerolínia confirma que ja va pagar la multa el 2020.

L'organització de consumidors considera «aberrant» el comportament de l'empresa i subratlla que «cap normativa prohibeix expressament l'admissió de passatgers per la seva indumentària, sempre i quan aquesta no vagi en contra de l'ordre públic».

Facua justifica la difusió del cas quatre anys després perquè ha estat quan l'han informat sobre el resultat de la denúncia arran de sol·licitar-ho a través del Portal de Transparència de l'Administració General de l'Estat. Per la seva part, Vueling recorda que és un cas «ja resolt i publicat el 2020».

