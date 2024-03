L’Aeroport de Reus inaugura una temporada d’estiu en què espera arribar als 1,2 milions de viatgers

Les elevades temperatures dels últims dies no són l’únic presagi que la calor s’està acostant amb passos de gegant. L’Aeroport de Reus va inaugurar oficialment la temporada d’estiu ahir, quan un vol procedent de la localitat irlandesa de Shannon va aterrar al Baix Camp passades les 9 del matí. Minuts més tard, s’enlairaria un avió en el sentit oposat. Fonts d’Aena informaren Diari Més que ambdues operacions foren completades sense cap incidència i, d’aquesta manera, començava la primera de les 26 rutes que connectaran Reus amb Espanya i Europa per l’aire.

L’aeroport permetrà enllaçar el Baix Camp amb vuit països diferents —Espanya, Regne Unit, Bèlgica, França, Països Baixos, Irlanda, Alemanya i República Txeca— a través de nou companyies aèries i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona preveu que es tancarà l’any amb un registre total d’entre 1,1 i 1,2 milions de passatgers. Amb l’enlairament del primer vol cap a Shannon, les següents rutes que s’estrenaran seran les connexions amb Londres-Stansted (26 de març) i Manchester (27 de març), de Ryanair, i els enllaços amb Birmingham i Leeds-Bradford, de Jet2 (30 de març), segons dades de la pàgina web d’Aena.

L’últim dia del mes serà de gran activitat, atès que es preveu que els avions tinguin, per primera vegada el present any, com a destí les ciutats d’Eindhoven, Dublín, París, Edimburg, Belfast i Glasgow i la regió d’East Midlands. Per segon any consecutiu, l’aerolínia Vueling mantindrà el trajecte cap a França, una operació que, la temporada passada, valorà de «rellevant». Al seu torn, Ryanair continuarà amb els vols amb origen o destí a Weeze, a Alemanya.

Una de les principals novetats de la temporada serà el retorn d’EasyJet, que actuarà de nou des de les instal·lacions aeroportuàries de la capital del Baix Camp. Ho farà amb vols a Manchester i a Londres-Luton, a partir de l’abril, amb dos trajectes setmanals d’anada i tornada. La companyia deixà Reus arran de la pandèmia.

Al seu torn, el turoperador Travel Solutions oferirà una nova operativa xàrter entre la ciutat i Belfast, els dissabtes entre el 15 de juny i el 24 d’agost, amb avions de British Airways amb capacitat de 98 places. A l’estiu hi haurà, també, xàrters cap a les localitats txeques de Praga i Pardubice. La previsió del Patronat era que el nombre de places creixés un 16% respecte del 2023.

Més places

Algunes aerolínies tenen previst augmentar les operacions i posar a disposició dels clients més places aquesta temporada en comparació amb l’últim precedent. TUI va assegurar que intensificaria l’activitat entre Reus i el Regne Unit, França i Alemanya, mentre que Jet2 va augurar un creixement del 15% a l’aeroport per al 2024, amb més de 20.000 places addicionals, arribant als 155.000 turistes potencials. A més, estrenarà una nova ruta cap a Liverpool a partir del maig del 2025. El seu moment de màxima activitat serà amb 31 vols, setmanals a l’estiu.

Superat el milió

Cal recordar que l’Aeroport de Reus va tancar el 2023 després d’haver registrat 1.045.419 passatgers, un 14,7% més que l’any precedent, i 20.512 moviments d’aeronaus. La relació amb Dublín va erigir-se en la predilecta de les instal·lacions aeroportuàries de la capital del Baix Camp, ja que va moure 175.577 viatgers. L’única altra ruta que superà els 100.000 turistes fou Manchester, que es quedà a les portes dels 110.000 (109.372). El bronze se’l quedà Londres-Stansted, amb 94.686.

Més enllà de Dublín, les connexions amb Irlanda causaren furor. Cork fou la cinquena opció més emprada i transportà 61.129 persones, mentre que Shannon en mogué 44.227, quedant-se en vuitena posició. Entre els primers deu llocs de la classificació també aparegueren les rutes amb Birmingham, Eindhoven, Glasgow, Newcastle i Brussel·les-Charleroi, amb més de 42.000 viatgers. La connexió amb París s’estrenà amb 19.684 passatgers i la de Weeze, amb 21.204.