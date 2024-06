L'acusat de la violació d'Igualada nega els fets i diu que no es reconeix en les càmeres de seguretat

L'acusat de la violació d'Igualada ha negat tenir cap implicació en els fets. L'home, que només ha contestat les preguntes del seu advocat, ha assegurat que no es reconeix en cap de les imatges captades per les càmeres de vigilància del polígon.

També ha dit que la jaqueta que portava el dia dels fets i en què es va trobar ADN de la víctima no era seva i que se la va trobar pel carrer. «No recordo gaire bé on me la vaig trobar, però vaig veure que estava bé, no estava trencada, i me la vaig posar perquè tenia fred», ha dit. També ha relatat que consumia marihuana i haixix de forma habitual. D'altra banda, l'acusat ha dit que no té cap vincle amb el seu país d'origen i que, en cas de ser condemnat, preferiria complir condemna a Espanya.

L'acusat de violar i intentar una menor l'any 2021 a Igualada ha declarat aquest dijous durant la quarta jornada del judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona des de dilluns. L'home només ha contestat a les preguntes del seu advocat i ha negat tenir cap relació amb els fets de què se l'acusen. De fet, ha dit que no es reconeix en cap de les imatges que van captar les imatges del polígon de les Comes -on van tenir lloc els fets-.

En el seu relat, l'acusat ha dit que aquella nit va sortir de festa amb uns amics per la zona del polígon industrial d'Igualada i que va beure bastant i que també va consumir marihuana i haixix. Ha assegurat que en un moment determinat de la nit es va discutir amb una de les persones del grup i va decidir marxar. L'acusat ha assegurat que va seguir bevent -ha dit que portava dues ampolles d'alcohol a la motxilla- i també fumant. «Vaig veure fins que em vaig acabar les ampolles», ha dit. De fet, ha explicat que «es notava malament» fins al punt que «no podia caminar» i, per això es va asseure en un banc i va quedar-se allà.

Sobre el moment en què va decidir tornar a casa, ha dit que va ser «passada la matinada» tan bon punt va «recuperar la consciència» i es podia «mantenir de peu». A preguntes del seu advocat, també ha assegurat que va consultar a l'aplicació Google Maps el recorregut per tornar a casa seva perquè «no estava plenament conscient». «No sabia ni on era», ha afirmat.

D'altra banda, l'acusat ha explicat que la jaqueta de color negre que portava el dia en què va tenir lloc la violació se la va trobar pel carrer perquè havia perdut la seva. «No recordo gaire bé a on, però vaig veure que està bé, no estava trencada, i me la vaig posar perquè tenia fred», ha dit. Precisament aquesta jaqueta és la que es va localitzar durant l'escorcoll al domicili de l'acusat i en què es va trobar ADN de la víctima.

El presumpte agressor també ha dit que tenia problemes amb la beguda, tot i no ser-ne conscient, i que això li havia comportat problemes amb amics i familiars. De fet, ha assegurat que no podia controlar la quantitat d'alcohol que ingeria ni tampoc els actes que duia a terme després «de beure tant». També ha dit que consumia diàriament marihuana i haixix amb una quantitat «d'entre 15 i 20 grams».

En acabar la declaració de l’acusat, la fiscalia ha ratificat la seva petició de pena de 30 anys per intent d’assassinat i 15 per violació amb violència greu, amb l’agreujant de discriminació de gènere. També li demana deu anys de llibertat vigilada, 20 anys d’inhabilitació per a tasques amb menors, prohibició de comunicar-se o acostar-se a la víctima durant deu anys i prop de 280.000 euros en indemnitzacions. A més, reclama que quan obtingui el tercer grau penitenciari sigui expulsat d’Espanya.

Per la seva banda, la defensa de l’acusat ha demanat l’absolució o, alternativament, una pena inferior per l’eximent incompleta o atenuant d’alteració psíquica i intoxicació greu per alcohol i drogues, que li haurien afectat les seves capacitats intel·lectuals

Aquest divendres el judici acabarà amb els informes finals de totes les parts i el dret a l’últim torn de paraula per a l’acusat.

