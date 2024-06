L'acusat de la brutal agressió d'Igualada va buscar a Internet 'noia violada' tres dies després

L'acusat de l'agressió sexual a una menor l'any 2021 a Igualada va buscar a Internet les paraules 'noia violada' el 4 de novembre, 3 dies després dels fets. El mateix dia va consultar dues notícies sobre la investigació. Així es desprèn de l'anàlisi del seu telèfon mòbil i del seu compte d'Icloud, segons ha explicat un dels testimonis dels Mossos en la tercera jornada del judici.

Al seu terminal també s'hi van trobar dues captures de pantalla «molt rellevants», ja que situen l'acusat a la mateixa zona i hora en què va tenir lloc la violació. Són dues imatges que «segurament va fer de forma involuntària» i es veuen captures del google maps. Una de les fotos el situa a les 6.40 hores a «120 metres del lloc on es va trobar la víctima».

Un dels mossos que ha declarat en la tercera sessió del judici ha detallat que les dues captures de pantalla localitzades en el buidatge del telèfon mòbil de l'acusat són de les 6.40 hores i de les 6.47 hores del dia 1 de novembre. En concret, la primera captura, ha detallat el testimoni, el situa a l'Avinguda Europa d'Igualada, «a 120 metres de distància del lloc on es va trobar la víctima». La segona captura també el situa a l'Avinguda Europa però «una mica més endavant, a prop de la rotonda amb Gran Bretanya».

Es tracta de dos fotogrames, ha relatat el mosso, que segurament l'acusat va fer «de manera involuntària» i on es pot veure una planificació de rutes del Google Maps. En concret, ha explicat aquest mosso, s'observa un recorregut que té una distància de 2,4 quilòmetres i 30 minuts que «coincideix en temps i recorregut en la distància fins el seu domicili».

«És el recorregut habitual que et faria el Google Maps per anar al seu domicili», ha detallat. Aquestes imatges amb la localització també «coincideixen» amb una de les càmeres de seguretat del polígon.

D'altra banda, el mateix mosso ha relatat que, en l'historial de recerca del telèfon mòbil de l'acusat van observar com el dia 4 de novembre -tres dies després de la violació- va buscar informació sobre la investigació. En concret, ha dit, va entrar a dins de dues notícies.

Sobre la recerca a l'Icloud vinculat al seu compte de Gmail, l'investigador dels mossos ha detallat que el mateix dia 4 fa una recerca amb les paraules 'noia violada a Igualada'.

En el mateix Icloud, els investigadors van trobar diverses consultes d'aquella nit a l'aplicació Google Maps. En concret, una recerca el posiciona al polígon de les Comes a les 6 del matí.

La més rellevant, però, és una consulta que fa a les 6.15 hores que, segons l'investigador, «és el moment en què presumptament està perseguint a la víctima». Aquesta consulta el posiciona a l'Avinguda Europa i coincideix amb la geolocalització del telèfon de la víctima.

De l'anàlisi del seu telèfon mòbil també es registren trucades i missatges de l'acusat amb un dels integrants del grup d'onze persones que van fer destrosses a un vehicle aquella mateixa nit. En concret, ha relatat el mosso, van trobar converses del dia anterior als fets per «quedar la nit del 31 d'octubre per beure i fumar».

D'aquella mateixa nit, van trobar uns missatges en què l'acusat li demana al seu amic la ubicació per a reunir-se amb ells. Durant la nit, es van registrar també diverses trucades entre tots dos, l'última de les quals a les 2.59 hores de la matinada.

D'altra banda, el mateix mosso ha explicat que la parella que tenia en aquell moment l'acusat li va escriure diversos missatges entre la una i les tres de la matinada i, en l'últim, li mostra «la seva preocupació en no rebre cap resposta».

El testimoni de la policia científica

En la tercera jornada del judici també han declarat tres mossos que formen part de la policia científica i que van participar en l'escorcoll al domicili de l'acusat. Un d'ells ha relatat que inicialment van posar «molt èmfasi» en trobar la roba que portava posada l'investigat el dia dels fets: una jaqueta negra de pell, una dessuadora blau marí, uns texans foscos i unes vambes de color blanc.

Concretament, van veure que a la jaqueta hi havia unes taques i s'apreciava un canvi de coloració i, per això, van decidir «no manipular-la en excés per no contaminar-la». En les proves que van fer 'in situ' amb unes càmeres especialitzades, però, «va donar positiu» en restes biològiques, que es van acabar confirmant al laboratori.

D'altra banda, a preguntes dels advocats, els tres policies de la científica també han assegurat que «en tot moment» es va mantenir la cadena de custòdia de tots els materials que es van recollir a la casa de l'acusat.

Error en la convocatòria de compareixença de 5 mossos

En la tercera jornada del judici estaven citats a declarar diversos mossos d'esquadra que van participar en la investigació, però cinc d'ells no han comparegut per un error de la secretaria del tribunal en la seva citació. Segons ha explicat la magistrada, es va incloure, per error, aquests mossos dins del grup d'agents que Vox havia citat a declarar i que, finalment, va renunciar a la seva compareixença.

Això ha fet que s'hagi hagut de suspendre el judici fins que s'ha pogut contactar amb ells, i s'ha acordat que declarin aquest mateix dimecres per videoconferència. Finalment tres d'ells han acudit a l'Audiència de manera presencial i un ha declarat per videoconferència. Pel que fa al cinquè mosso, s'ha decidit renunciar a la seva declaració.

