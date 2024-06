El violador d'Igualada buscava «fer el màxim dany possible a la víctima» i no tenia «cap empatia»

El presumpte violador d'Igualada no buscava una satisfacció sexual en els seus actes sinó «fer el màxim dany possible a la víctima». Així ho ha corroborat en la quarta sessió del judici un dels mossos del grup d'anàlisi de conducta criminal. Segons aquest testimoni, la víctima presentava «lesions molt greus» a la zona del crani i anal i ha assegurat que mai s'havia trobat amb lesions d'aquestes característiques.

Ha dit que el fet que l'acusat deixés la víctima abandonada demostra una «falta d'empatia i penediment» i ha assegurat que hi havia moltes probabilitat que «tornés a actuar». D'altra banda, s'ha posat de relleu que en l'exploració que es va fer a l'acusat aquest tenia les capacitats «perfectament conservades».

El mosso del grup d'investigació criminal ha relatat que, des d'un primer moment, van «tenir clar» que l'agressor no coneixia la víctima pel «tipus d'agressió i la violència que va fer servir». En aquest sentit, l'agent ha explicat que la víctima presentava «lesions molt greus» al crani i a la zona anal, on tenia un esquinçament de 15 centímetres. «En la meva llarga experiència mai no m'havia trobat amb una lesió com aquesta. Ens trobem amb agressions i lesions de 5 centímetres, però de 15», ha subratllat l'investigador, tot afegint que «molt probablement» s'hauria comès amb un objecte.

Sobre aquest aspecte, un dels metges forenses ha dit que parlar d'esquinçament anal seria «quedar-se curt», ja que la ferida era «molt profunda». També coincideix en què aquest tipus de lesió és «poc compatible» que s'hagués pogut fer amb un membre masculí i, per això, suggereix que s'hauria fet amb un «objecte punxegut o bé desproporcionat en quant a la mida». El mateix testimoni ha assegurat que la víctima podria haver mort per qualsevol d'aquestes lesions, tant per les que li va proferir al crani com per les de la zona anal i vaginal. «Són lesions que veiem més en la sala d'autòpsies que en una consulta de valoració de danys corporals», ha conclòs.

La intenció de l'acusat era «causar mal, vexació i molt de dolor»

En aquest sentit, ha detallat que el tipus d'agressió que va utilitzar l'acusat la denominen expressiva. És a dir, que sobrepassa l'agressió denominada instrumental, que és aquella que «l'agressor fa servir per sobrepassar la resistència que pugui presentar la víctima». En aquest cas, ha detallat el mosso, l'agressor «sobrepassa la violència justa i necessària» per a dur a terme els seus actes i «busca un altre tipus de conseqüències com és causar mal, vexació i molt de dolor».

L'investigador també ha posat de relleu la conducta que va tenir l'acusat després de l'agressió, ja que va abandonar la noia i la va deixar «sense roba ni protecció amb una temperatura tèrmica molt baixa i amb molta pèrdua de sang». «La víctima va tenir sort que la trobessin», ha dit. De fet, aquest expert ha exposat que la trajectòria de l'acusat «anava encaminada cap a convertir-se en un delinqüent sexual homicida».

Sobre el seu passat, el mosso ha detallat que l'acusat té registrades tres agressions anteriors «altament violentes». La primera amb una familiar menor d'edat i les altres dues amb exparelles seves. Això demostra, segons ha dit, que el jove té «conflictes amb les dones i la seva manera de resoldre la frustració és a través de la violència». També ha dit que el consum de substàncies tòxiques i el fet d'haver patit abusos quan era un nen poden ser factors que hagin influït en la seva conducta, però ha deixat clar que «són factors facilitadors però mai poden ser factors determinants».

Les capacitats de l'acusat estaven «perfectament conservades» en el moment de l'exploració

Una de les proves pericials que s'ha fet en la quarta jornada del judici ha estat la medico-forense demanada per la defensa de l'acusat. En aquest sentit, la declarant ha dit que en el moment en què van fer l'exploració a l'acusat aquest tenia les «capacitats perfectament conservades» i ha assegurat que no disposen de cap dada que els permeti assegurar si les seves capacitats «podien haver estat alternades en qualsevol moment anterior» a l'exploració que li van fer.

Trastorn d'estrès posttraumàtic i afectació de totes les àrees de la seva vida

Durant la quarta jornada del judici també han declarat les psicòlogues que van ser les encarregades d'elaborar l'informe de la víctima. En aquest sentit, una d'elles ha explicat que la jove pateix trastorn d'estrès posttraumàtic d'ençà de la brutal violació i ha dit que té una «simptomatologia ansiosa i depressiva que condiciona molt el seu dia a dia» amb «pensaments autodestructius i suïcides». De fet, ha assegurat que té afectades «totes les àrees de la seva vida» i que els fets poden repercutir «en el desenvolupament de la seva personalitat i li poden causar seqüeles psicològiques a llarg termini».

Cap resta de semen de l'acusat en el rentat vaginal de la víctima

Les agents que formen part de la unitat de genètica forense han explicat, tal com ja van fer altres testimonis dels Mossos en jornades prèvies del judici, que les úniques mostres d'ADN de la víctima que s'han localitzat van ser en una jaqueta que tenia l'acusat. Aquesta jaqueta la van trobar durant l'escorcoll que la policia catalana va fer al domicili de l'acusat en el moment de la seva detenció, l’abril del 2022. D'altra banda, han explicat que no van trobar semen de l'acusat en el rentat vaginal que van fer de la víctima.

