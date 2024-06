La Guàrdia Civil busca el cap de la dona que presumptament va decapitar el seu marit a Soto del Real

La Guàrdia Civil investiga com un possible cas de violència masclista la troballa dels cadàvers d’una parella, un home de 53 anys i una dona de 65, a l’interior d’un xalet de la localitat madrilenya de Soto del Real. Tot apunta que ell primer la va matar d’un tret, després la va decapitar i més tard va acabar suïcidant-se.

Pel que ha transcendit, els agents prenen aquest relat dels fets com el més plausible. L’home, policia jubilat, primer va decapitar la dona; després va traslladar el cap a un altre lloc; després, va tornar al domicili i es va suïcidar amb una escopeta. Es tractaria del primer crim masclista que s’ha produït a la Comunitat de Madrid el 2024.

En tràmits de separació però sense denúncies

Ell era Jorge Ramón D., de 53 anys, i ella, Soledad M.A, de 65 anys, ambdós de nacionalitat espanyola. Estaven casats i tenien un fill (Jorge), encara que ella tenia uns altres dos d’una relació anterior (Ruth i Anabel). La dona s’havia quedat viuda d’aquell primer matrimoni i l’home estava separat de la seva primera dona.

La parella es trobava en tràmits de separació i no hi havia denúncies prèvies per maltractaments. Cap dels dos no es trobava registrat en el sistema VioGén.

Buscant el cap

Fonts de la investigació han confirmat que els agents estan buscant el cap de la morta als voltants de la casa. Els gossos de la Guàrdia Civil estan pentinant la parcel·la del xalet en el qual vivia el matrimoni.

«La investigació està absolutament oberta i determinarà, si es confirma aquesta hipòtesi altament probable, que estiguem davant d’un nou i dramàtic cas de violència masclista a la Comunitat de Madrid,» ha declarat el delegat del Govern a la regió, Francisco Martín, després de mantenir una reunió d’urgència a l’Ajuntament del municipi.

48 hores sense vida

Els cadàvers del matrimoni estan en l’Institut de Medicina Legal de Valdebebas on es practicaran les corresponents autòpsies per ajudar a aclarir les causes del succés. Els agents sospiten que portaven gairebé 48 hores sense vida.

Va ser una de les filles de Soledad qui, alertada davant de la falta de notícies seves des de feia dies, va donar la veu d’alarma. Primer va compartir la seva preocupació amb la seva tieta i després va fer una trucada a la Guàrdia Civil, que va acudir al xalet. Allà van trobar els dos cadàvers: el cos de la dona, al garatge i el del seu marit, en una de les habitacions de la segona planta.

Els veïns «consternats»

L’habitatge on residien es troba al carrer Vicente Aleixandre, a la urbanització El Real de San Antonio, una zona residencia de Soto del Real. Alguns dels 9.000 veïns d’aquest municipi del nord de la Comunitat de Madrid han participat aquest matí en els 5 minuts de silenci que s’havien convocat per rebutjar aquest assassinat masclista.

Els veïns de la localitat madrilenya es troben «consternats» després de conèixer que «un fet d’aquestes característiques» hagi passat en el municipi, segons ha explicat l’alcaldessa, Noelia Barrado. «Tots ens coneixem o pràcticament tots i ho lamentem molt», ha dit.

Jorge ' Walker ', policia prejubilat

Jorge Ramón, que anomenaven 'Walker', era policia municipal a Soto del Real, però portava uns anys sense exercir, segons informa El Español. Estava incapacitat i prejubilat a conseqüència d’un accident de moto.

Era un home «esportista, amant de les motos i sobretot, molt metòdic... Anava totes les nits cap a les 21.00 hores a fer un tomb pels carrers de la urbanització», han explicat els veïns. D’altres parlen d’un home fort i prepotent.

Soledad, centrada en les seves filles

Soledad havia treballat com a funcionària de la Universitat Autònoma de Madrid, a l’equip de treball de tecnologies de la informació. La relació amb la seva parella era dolenta i passava temporades amb les seves filles (viatjava a Londres on viu una d’elles). «Cadascú feia la vida pel seu compte i gairebé no tenien relació. No sabem el que ha passat, però ella mai no va comentar res d’algun comportament violent d’ell», ha explicat a El Mundo una amiga de la morta.

De confirmar-se que es tracta d’un crim masclista, serien ja 15 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any i 1.259 des que el 2003 van començar els registres. Seria, a més, la primera registrada en la Comunitat de Madrid el 2024.

Et pot interessar: