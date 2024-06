Un camioner que va ajudar la menor violada a Igualada: «Estava mig morta, despullada i tota plena de sang»

Un dels camioners que va ajudar la menor víctima d’una brutal violació i intent d’assassinat el novembre del 2021 a Igualada ha explicat aquest dilluns durant el judici a l’Audiència de Barcelona que la noia estava mig despullada, tremolant, semi inconscient, balbucejant i amb molta sang a terra, a la cara i la zona genital.

L’ home ha explicat que el va avisar un altre camioner, i el primer que va fer va ser tapar-la amb peces de roba que duia al seu camió i trucar al telèfon d’emergències. La noia estava abandonada en un carreró mal il·luminat de la zona industrial propera a la discoteca on havia sortit de festa, una àrea molt poc transitada a les 7 del matí del dia de Tots Sants.

En la primera sessió del judici, l’acusat, que s’enfronta a 45 anys de presó, ha demanat declarar en últim lloc, i previsiblement ho farà dijous, i la versió de la víctima s’ha escoltat a la sala, a porta tancada, a través de la seva declaració al jutjat d’instrucció. Han declarat quatre testimonis: una amiga de la víctima, un noi amb qui va mantenir relacions sexuals consentides aquella nit i dos camioners que la van trobar moribunda al mig del carrer.

Una amiga de la víctima ha explicat que aquella nit van anar juntes i soles a la discoteca Èpic per celebrar la festa de Halloween. Van estar bona part de la nit juntes, però cap a les 4 de la matinada la víctima va trobar-se un amic amb qui havia tingut una relació i es van separar. Això va enfadar a l’amiga, perquè havien quedat que anirien juntes.

En acabar la festa, aquest amiga va trucar a la noia per quedar al guarda-roba, on havien deixat una motxilla amb coses de totes dues. La víctima no va aparèixer i, per telèfon i cap a les 6 del matí, li va dir que ja es dirigia a l’estació de tren per marxar. Més tard, cap a les 7, l’amiga li va tornar a trucar, però ja no li va respondre al telèfon. La víctima tampoc va respondre a les trucades d’uns nois fetes per encàrrec de l’amiga.

També ha testificat l’amic amb qui es va trobar la víctima aquella matinada. Ha explicat que s’havien conegut un temps abans a Calafell i ja havien mantingut relacions sexuals. Es van trobar a la discoteca cap a les 4 de la matinada, van sortir junts, van anar a un carreró proper i van mantenir relacions sexuals darrere d’un contenidor. Cap a les 6 del matí, quan van acabar, i mentre la noia s’apujava els pantalons, el noi va marxar cap a un carrer proper on l'havia de recollir el pare d’un dels amics amb qui havia sortit de festa.

Eren a uns 500 metres de la discoteca, ha dit, i va entendre que la noia tornaria amb les seves amigues, però ja no en va saber res més.

Dies després dels fets, a l’hospital, la víctima va demanar a l’amiga que l’ajudés a recordar què havia passat aquella nit, perquè ella no sabia ben bé perquè havia acabat hospitalitzada, i pensava que era perquè havia begut massa. No obstant, l’amiga ha declarat que aquella nit cap de les dues va beure en excés, i que quan va parlar amb la víctima a les 6 del matí per telèfon no li va semblar que anés gaire èbria.

Va ser entre la trucada de les 6 del matí amb l’amiga, quan es dirigia a l’estació de Ferrocarrils, i les 7 del matí, quan va ser trobada pels camioners, que l’acusat hauria assaltat, atacat, violat i deixat mig morta la víctima.

El primer camioner que va veure la noia ha explicat que la zona, a les 7 del matí estava bastant fosca, ja que tot just començava a sortir el sol, i estava pràcticament buida perquè era Tots Sants. En fer una maniobra per entrar el camió a un carreró, va veure el cos de la menor. Des de lluny no sabia que era una noia, però en apropar-s’hi va veure la noia amb molta sang, sobretot a les orelles, i mig despullada i amb la camisa arrencada. Va veure que tenia fred, es va treure la jaqueta de feina i la va tapar, però no va veure que tingués cap fractura al cap.

Aquest camioner ha explicat que la noia estava conscient, però no el sentia a ell. De fet, ell li deia que havia avisat a l’ambulància i ella responia «no, no, no», sense gaire sentit, i sense poder mantenir una conversa. Va ser aleshores quan va veure un altre camioner, a qui va avisar perquè l’ajudés.

El segon camioner ha explicat que si no l’arriba a avisar l’altre operari ell no hagués vist la noia. La va trobar ajaguda a terra, tremolant i plena de sang. Va anar a buscar una camisa i una jaqueta al seu camió i va tapar encara més la noia. «Estava mig morta, mig despullada, tenia fred, i tot estava ple de sang, a terra, al cos, a la boca, al nas, a les orelles, per baix, a la zona del cul», ha relatat. No obstant, no va veure cap ferida al cap, ja que es va centrar en tapar la noia.

El judici està previst que continuï aquest dimarts amb la declaració de 15 mossos d’esquadra.

