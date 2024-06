Detenen un home armat que s'ha tancat en un edifici i ha amenaçat en fer-lo explotar a Hamburg

La Policia d’Alemanya ha detingut aquest dimecres un home armat amb un ganivet que s’ha tancat en un edifici abans d’amenaçar amb fer-lo explotar en un carrer del barri d’Einsbüttel, de la ciutat portuària d’Hamburg. Fet que ha obligat a desplegar un nombrós dispositiu policial, amb presència de bombers i ambulància, segons informen mitjans locals.

El dispositiu ha implicat a més el desplegament d’agents del Comando d’Intervencions Especials (SEK, per les seves sigles en alemany), les forces especials de la Policia alemanya, segons recull el diari local Hamburger Morgenpost. La seva intervenció, segons ha confirmat la Policia a aquest diari, ha resultat en la detenció del subjecte després de ser reduït pels agents del SEK.

Els veïns de la zona han alertat la Policia cap a les 14.00 hores perquè un home s’havia «tornat boig al seu pis». En arribar la patrulla policial, el subjecte ha llançat amenaces contra els agents, segons aquest diari.

El carrer en el qual s'ha desenvolupat el succés ha estat tallat al públic i s'ha colocat «un matalàs de salt per a rescat davant de la casa per si el presumpte autor salta per la finestra», ha assenyalat el diari Bild abans que es produís la detenció. El succés d’aquest dimecres és el segon que viu Hamburg i que implica el desplegament d’un fort dispositiu policial en pocs dies.

Diumenge passat un home que estava armat amb un artefacte incendiari i un pic va ser ferit i detingut per agents de la policia a Hamburg, no lluny d’una de les zones per als aficionats, que gaudeixen de visionaments públics a l’Eurocopa.

La ciutat portuària del nord alemany és una de les deu seus als estadis de les quals se celebren partits de l’Eurocopa 2024 d’Alemanya.

