Detingut després de presentar-se en comissaria amb el cadàver de la seva dona al maleter del seu vehicle

Un italià de 48 anys ha estat detingut com a sospitós de la mort de la seva dona a Mòdena (nord d’Itàlia) després de presentar-se en una comissaria amb el seu cadàver al maleter del vehicle que conduïa, segons han informat aquest dimarts mitjans locals.

Els fets han ocorregut aquesta matinada, quan l’individu es va presentar davant dels carrabiners (policia militaritzada) amb una furgoneta en la part posterior de la qual guardava el cos sense vida de la seva dona, amb una bossa sobre el cap que amagava un cinturó i un cable elèctric que li envoltaven el coll.

El presumpte assassí va ser detingut immediatament després de mostrar el cadàver als agents i es troba en presó preventiva a l’espera de passar a disposició judicial. La víctima, italiana d’origen rus, havia demanat la custòdia dels dos fills de la parella davant d’un jutjat a Innsbruck (Àustria) que la hi va concedir el maig de 2023, a més d’atorgar al pare dels menors, el presumpte assassí, el dret de visita, segons l’escrit de la Fiscalia.

El detingut va impugnar la decisió del tribunal austríac davant de la Justícia italiana i un tribunal de Mòdena va considerar que no havia de prendre mesures urgents, però va assumir el cas per dilucidar sobre la jurisdicció del mateix. Això va portar l’home a denunciar el febrer d’aquest any l’assassinada davant del mateix jutjat d’Innsbruck per obtenir la custòdia exclusiva dels dos menors.

