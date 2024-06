Aquestes són les claus de les noves PAU, el model de selectivitat que es posarà en marxa l'any 2025

El Consell de Ministres ha aprovat la nova selectivitat, per primer cop, amb unes característiques i criteris de correcció comuns per tots els territoris de l'estat espanyol. Els alumnes que es presentin a les noves PAU s'examinaran de quatre matèries obligatòries de la modalitat cursada, a més de la llengua cooficial com és el cas de Catalunya.

Els estudiants que vulguin millorar la seva nota, podran examinar-se de fins a quatre assignatures més, una més que en la selectivitat actual. La normativa pretén igualar també els criteris de correcció entre comunitats autònomes prefixant un mateix criteri de revisió a tots els territoris. El nou model s'aplicarà per primera vegada a la convocatòria del juny de 2025.

Els alumnes s'examinaran obligatòriament de llengua i literatura castellana, llengua estrangera, la matèria específica de la modalitat i d'història o de filosofia. A més de llengua i literatura catalana en el cas de Catalunya o les comunitats on hi hagi llengua cooficial.

Després, aquells que vulguin millorar la seva nota d'admissió, podran escollir fins a quatre assignatures més de la modalitat que han fet. Cada exercici tindrà una duració de 90 minuts, amb un descans de com a mínim mitja hora entre exàmens consecutius.

La normativa concreta les característiques bàsiques dels exercicis que componen la prova d'accés i regula uns paràmetres comuns per a l'avaluació de l'alumnat. Per a cada exercici, hi haurà d'haver uns criteris objectius de correcció i qualificació prèviament aprovats.

Aquests criteris inclouen la valoració de la coherència, la cohesió, la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica dels textos produïts, així com la presentació, que suposarà almenys el 10% de la qualificació de cada pregunta o tasca que impliqui la redacció d'un text.

Pel que fa a les qualificacions, no hi ha canvis. Es farà una mitjana aritmètica de cada prova amb un valor resultant d'entre 0 i 10 punts. La nota d'accés a la universitat es calcula sumant el 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la selectivitat. A més, se sumaran les dues millors notes ponderades de les matèries que cada universitat determini pel corresponent grau.

La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha destacat que la selectivitat respon a la nova Llei d'educació que és més «competencial». I ha remarcat que ha sigut «àmpliament debatuda per les comunitats autònomes, per les universitats, els òrgans rectors, pels estudiants i les famílies».

