Investigat per utilitzar ulleres intel·ligents en l’examen d’accés a la universitat

La Policia japonesa planeja remetre la Fiscalia a un estudiant de 18 anys que hauria utilitzat ulleres intel·ligents equipades amb càmeres per copiar en l’examen d’ingrés per a la prestigiosa Universitat de Waseda a Tòquio.

El jove, de 18 anys i estudiant de secundària en el moment del delicte, podria ser acusat d’«obstruir les operacions» de la universitat privada en prendre imatges d’exàmens i publicar-les a les xarxes socials amb el seu telèfon intel·ligent el 16 de febrer, durant la prova d’ingrés a l’Escola de Ciències Creatives i Enginyeria.

Fonts de la investigació van revelar a l’agència de notícies Kyodo que el sospitós hauria pres fotos dels exàmens i publicat les mateixes en X per obtenir ajuda d’usuaris d’aquesta xarxa social i respondre així a algunes de les preguntes.

Va ser precisament una de les persones que va respondre a aquestes preguntes a X que va alertar al seu torn la Policia.

L’estudiant va assegurar durant un interrogatori voluntari que el preocupava no poder ingressar la universitat, en un país on hi ha molta pressió per poder acudi a centres de prestigi per les conseqüències que això té en futures perspectives d’ocupació.

El jove va tornar a presentar-se a un altre examen temps després, on un dels vigilants es va adonar que tenia una petita càmera en el marc de les seves ulleres, per la qual cosa ambdues facultats van decidir invalidar els seus resultats.

La Universitat de Waseda demana als seus estudiants que apaguin els seus dispositius i els guardin, i això inclou també rellotges intel·ligents.