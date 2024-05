Internen en un psiquiàtric a un rus per cridar «No a la guerra!» a la plaça Roja

Un moscovita ha estat enviat a un psiquiàtric després de ser detingut per crits de «No a la guerra!» a la plaça Roja de Moscou, va informar el portal OVD-Info, especialitzat en el seguiment de detencions a Rússia. «Denis Jamidullin va ser detingut el 28 d’abril i condemnat a 14 dies d’arrest administratiu l’endemà», va escriure OVD-Info a Telegram.

La Justícia el va incriminar per desacatament a la Policia i «desprestigi» de l’Exèrcit rus per les seves accions a Ucraïna. El 5 de maig la Policia va informar la mare del jove que el seu fill va ser traslladat a un psiquiàtric per atacar suposadament els agents de l’ordre que el custodiaven.

El 13 de maig Jamidullin va tornar a presó, on va denunciar que en el psiquiàtric li van injectar substàncies psicotròpiques que li impedien caminar. En un vídeo d’OVD-Info gravat al jutjat es pot veure el detingut caminar amb dificultar fins i tot després de la seua sortida de psiquiàtric.

Des de l’inici de la guerra a Ucraïna, una desena de russos van ser sotmesos per la força a tractament psiquiàtrics per la seua postura antibèl·lica, segons el medi|mitjà The Moscow Times.

