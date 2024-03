Tot el que se sap dels acusats dels atemptats de Moscou

Quatre homes armats van irrompre divendres passat a la sala de concerts Crocus City Hall de Krasnogorsk, als afores de Moscou, disparant de forma indiscriminada contra milers de persones. El balanç és, de moment, de 137 morts i 180 ferits. Rússia continua commocionada. Ha estat el pitjor atac terrorista ocorregut en aquest país en les dues últimes dècades, després de la matança a Beslán, el 2004.

De moment han estat detingudes onze persones: els quatre terroristes i set còmplices, tots ells estrangers, algun amb passaport del Tadjikistan. Segons les autoritats russes, els principals sospitosos van ser detinguts en una carretera de la regió de Briansk, fronterera amb Ucraïna.

Els mitjans russos asseguren que els quatre presumptes autors materials de la massacre havien estat torturats durant l’interrogatori pels serveis de seguretat. Aquest diumenge, van ser traslladats fins la seu del Comitè d’Investigació rus.

El Tribunal de Basmanni a Moscou ha decretat presó preventiva per als quatre detinguts. Són: Dalerjon Barotovich Mirzoev, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni i Muhammadsobir Fayzov. Els tres primers han admès la seva culpabilitat.

Segons expliquen els mitjans russos, tots procedeixen del Tadjikistan, però estaven instal·lats a Rússia. Se’ls imputen càrrecs de terrorisme i poden enfrontar-se a cadena perpètua.

Dalerdzhon Mirzoyev

Natural del Tadjikistan, té 32 anys, està casat i té quatre fills. Tenia una matrícula temporal de tres mesos a la ciutat meridional russa de Novosibirsk (Sibèria), però va caducar, segons el mitjà de comunicació estatal RIA Novosti. Va ser el primer en comparèixer davant del tribunal. Ho va fer amb una bossa de plàstic al voltant del coll i cops a la cara, molts més que presentava en les primeres imatges després de ser detingut.

Un dels sospitosos de l'atac terrorista a Rússia.EFE

Saidakrami Rachabalizoda

No està del tot clar, però sembla tenir 30 anys d’edat. Està casat i té un fill. Va comparèixer com a segon acusat i va declarar davant del tribunal que tenia documents de registre russos, però que no recordava on eren. Rachabalizoda es va comunicar a través d’un intèrpret, segons RIA Novosti. Segons un vídeo filtrat per les forces de seguretat a canals de Telegram russos com Shot, les forces de seguretat li van tallar l’orella i se la van introduir a la boca en el moment de la seva detenció.

Un dels presos acusats de l'atemptat terrorista a MoscouEFE

Shamsidin Fariduni

De 25 anys, va nàixer al Tadjikistan i és ciutadà del país centreasiàtic. Treballava oficialment en una fàbrica de la ciutat russa de Podolsk, però estava empadronat a Krasnogorsk, segons RIA Novosti. Estava casat i té un nadó de vuit mesos.

Els vídeos difosos de la seva detenció i interrogatori mostren que va ser colpejat i interrogat tot just ser arrestat dissabte passat. De fet, en arribar al tribunal el seu rostre es veia unflat pels cops. Aquest detingut va publicar el passat 23 de febrer diverses fotos en el seu perfil d’Instagram geolocalitzades a Istanbul, segons l’agència russa.

En un dels enregistraments, Fariduni assegura que va matar «per diners». Ha explicat que el va contactar un desconegut que li va proposar perpetrar un acte terrorista massiu a canvi de mig milió de rubles (uns 5.000 euros) a través de Telegram.

«Mig milió de rubles», afirma un dels detinguts en un enregistrament de l’interrogatori publicat per la televisió russa. «Qui te'l va donar?», pregunta un dels interrogadors. «No els he rebut encara. He rebut la meitat», ha explicat.

Imatge d'un dels sospitosos amb el rostre colpejat.EFE

Muhammadsobir Fayzov

És el més jove: només té 19 anys. Estava a l'atur, però havia treballat en una barberia a Ivanovo (al nord-est de Moscou). De fet, està empadronat en aquesta ciutat, segons el mitjà de comunicació estatal RIA Novosti. Fayzov és el que pitjor aspecte presentava postrat en una llitera i després en una cadira de rodes. Davant del tribunal, on ha estat acompanyat per un metge, no podia ni obrir els ulls ni parlar, com es veu al vídeo del tribunal de Moscou compartit a Telegram.

El tribunal ha ordenat que els quatre homes romanguin a la presó preventiva fins al 22 de maig.