Rússia intensifica els atacs contra Ucraïna després dels atemptats d’ISIS a Moscou i viola l’espai aeri de Polònia

Rússia ha intensificat els seus atacs contra Ucraïna aquesta matinada, després dels atemptats d’Estat Islàmic a Moscou de divendres al vespre, que van provocar més de 130 morts. Tot i que Ucraïna ha negat qualsevol tipus d’implicació en els atacs i ISIS n’ha reivindicat l’autoria, el president rus, Vladímir Putin, ha assegurat que els terroristes pretenien fugir cap al país veí. Coincidint amb l’augment de les ofensives, Polònia ha denunciat que Rússia ha violat el seu espai aeri i ha reforçat la seguretat. El govern polonès, membre de l’OTAN, ha reclamat explicacions a Moscou i li ha exigit que aturi «els atacs terroristes aeris contra els habitants d’Ucraïna».

Malgrat el context de guerra, Occident ha condemnat els atacs terroristes de Moscou, expressant la seva «simpatia» pel «poble rus». Els Estats Units, de fet, havien avisat Rússia que un atac terrorista podia ser «imminent» en el seu territori, i havien advertit els seus ciutadans d’evitar grans aglomeracions.

El primer ministre polonès, Donald Tusk, també ha condemnat els atacs al Crocus City Hall de Moscou, però ha advertit Putin que no els aprofiti per la seva guerra a Ucraïna. «Esperem que aquesta terrible tragèdia no serveixi de pretext per a ningú per escalar la violència i les agressions», ha assegurat en un missatge a X.