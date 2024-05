AstraZeneca admet per primera vegada que la seva vacuna contra la covid-19 pot provocar efectes secundaris com la trombosi

La companyia farmacèutica AstraZeneca ha admès per primera vegada, en documents oficials, que la seva vacuna contra la covid-19 pot provocar efectes adversos poc comuns com la trombosi. Així ho ha avançat el diari The Telegraph, que també posa èmfasi que l’empresa s’enfronta a una demanda col·lectiva per la qual podria arribar a pagar una indemnització de fins 100 milions de lliures, ja que existeixen diversos casos de morts i lesions greus.

L’esmentat mitjà explica que, entre els 51 casos presentats pels advocats de la denúncia, es troba el d’un pare de família del Regne Unit que va quedar amb una lesió cerebral permanent després de desenvolupar un coàgul de sang i una hemorràgia al cervell l’abril de 2021. La companyia, per la seva part, impugna aquestes afirmacions però ha reconegut, en un document legal presentat davant del Tribunal Superior del Regne Unit al febrer, que la seva vacuna «pot, en casos poc habituals, causar trombosi».

En una carta de resposta enviada el maig de 2023, AstraZeneca va dir als advocats que no acceptaven que la trombosi fos una conseqüència de la vacuna «a nivell general», però al document legal presentat davant del Tribunal Superior al febrer, AstraZeneca admet que «la vacuna pot, en casos poc habituals, causar trombosi. Es desconeix el mecanisme causal». Els advocats de l’acusació, per la seva part, mantenen que el fàrmac contra la covid-19 és «defectuós» i que, en el seu moment, «es va exagerar» la seva eficàcia.

