Mor un jugador en un torneig de futbol inclusiu del Vendrell

Un home de 60 anys ha mort aquest dimecres a la tarda després de participar en L'Enfutbola't, un torneig de futbol inclusiu al Vendrell, tal com ha avançat el Diari de Tarragona. De fet, el jugador, que ja havia disputat un partit pel matí, s'ha començat a trobar malament mentre feia cua al menjador per a recollir el dinar i s'ha desplomat. Així que, tot apunta a que hauria patit una aturada cardíaca.

L'Enfutbola't és un torneig de futbol inclusiu, no competitiu organitzat per la Fundació de la Federació Catalana de Futbol que es disputava aquest dimecres al Vendrell. Aquesta jornada lúdica i esportiva tenia l’objectiu de mostrar a la societat que el futbol és un esport obert a tothom, sense barreres ni prejudicis, i on la pilota roda en tots els terrenys de joc.

Un miler de participants de 56 equips havien de jugar partits de futbol 7 i futbol sala en el camp que està situat en el Camí de Ronda i en el pavelló municipal de l'avinguda del Camp d'Esports, tot i que, arran d'aquest succés, s'han suspés tots els enfrontaments que s'havien de disputar durant aquesta tarda.

