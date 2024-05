El poble de Tarragona on els homes d’entre 20 i 39 anys tenen més probabilitat de trobar parella

Castellvell del Camp és el municipi de la província de Tarragona on un home d’entre 20 i 39 anys té més probabilitats de trobar parella, ja que hi ha un +7,6% més de dones que d’homes en aquest rang d’edat.

La pàgina de cites SugarDaters ha comparat les dades censals d’homes i dones de totes les localitats recollides per l’INE en tres rangs d’edat. Vilallonga del Camp (+7,4% de dones que d’homes) i La Pobla de Mafumet (+6,8%) són la segona i tercera localitat amb més dones que homes en la vintena o la trentena a la província de Tarragona.

Alexandra Olariu, directora de màrqueting de SugarDaters, ha explicat que «en realitat les localitats amb més dones que homes solen ser capitals de província i ciutats amb rangs d’edat superiors, però aquesta tendència no es correspon de forma general amb els rangs d’edat en la vintena i la trentena».

«Les parelles entre 20 i 39 anys són les que fan perdurar i créixer un territori, ja que l’arrelament i l’amor són la base de la vida, el creixement i la prosperitat»,.Però l’amor no es limita únicament a les franges d’edat de la dona fèrtil. Cada vegada més persones troben la seva 'meitat' passats els 40 anys, una edat en la qual ja s’ha assolit una maduresa més plena, es tenen unes prioritats diferents i es busquen unes experiències diferents.

A la província de Tarragona, els homes d’entre 40 i 59 anys amb més probabilitats de trobar parella viuen a Cambrils (+2,9% de dones que d’homes), Castellvell del Camp (+2,4%) i Reus (+1,9%). Per descomptat, també és possible trobar l’amor passats els 60 anys. És molt menys habitual, però igualment possible. Els homes tarragonins entre 60 i 69 anys poden trobar parella més fàcilment a Tarragona (+17,6% de dones que d’homes), Cunit (+15,7%) i Reus (+14,6%).