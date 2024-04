Dues professores van a treballar en avió perquè els hi surt més barat que llogar una casa

Llogar un habitatge cada dia resulta més complicat a Espanya. Per a algunes persones els preus dels lloguers són inabastables i per aquesta raó opten per realitzar un llarg trajecte tots els dies des de casa seva fins el seu lloc de treball. Aquest és el cas de Joana, una professora d’Educació Primària que viu a Mallorca i que ha de pujar-se a un avió per anar al col·legi on treballa a Eivissa. El mateix el succeeix a la seva companya Isabel.

«Quan em vaig assabentar que la plaça era a Eivissa, va ser un drama. Vaig plorar molt, i encara ploro. És que m’ha canviat la vida», va afirmar Isabel enmig IB3. Ella té un nadó i per aquesta raó treballava mitja jornada, de manera que només va al centre educatiu de dilluns a dimecres.

El seu avió aterra a les 7.40 del matí, després es puja a un autobús i baixa al CEIP Sant Jordi. La seva jornada finalitza les 14.30, moment en el qual torna a agafar el bus per anar a l’aeroport. Inicialment va pensar en llogar un habitatge a Eivissa, però en veure els preus va descartar l’opció. «Tot el que trobava era abusiu, de 1.500 euros cap amunt, i pisos d’una sola habitació».

Joana treballa en el mateix centre d’Isabel i també viatja a Eivissa diverses vegades a la setmana per anar a la feina. «Almenys he tingut la sort que m’ha tocat en el col·legi Sant Jordi, a prop de l’aeroport i així puc fer aquests moviments, sinó seria impossible», explica la mestra. Tanmateix, indica que la seva situació es complicarà el proper any escolar ja que li han assignat una plaça en un col·legi que es troba més allunyat de l’aeroport.

Les circumstàncies són encara més complicades per a María, que és professora de l’ESO en un col·legi de Formentera. Afortunadament va poder llogar un habitatge aquest any escolar, però a causa que ja s'apropa la temporada d’estiu aviat la llançaran del pis on viu. «Ara mateix no sé que faré durant el mes de juny, no tinc lloc on anar», lamenta.

Et pot interessar: