Una conductora aconsegueix posar gasolina gratis durant sis mesos sense que ningú se n’adoni

La gasolina s’està convertint en un dels béns més cars del mercat a Espanya. El preu dels carburants no ha parat de pujar des de fa mesos, i cada vegada és més dur per a la butxaca tornar a omplir el dipòsit dels cotxes. Arran d’això, molts conductors han intentat ordir plans i artificis perquè posar gasolina no surti tan summament car, i alguns fins i tot han tingut idees molt creatives amb les quals s'han sortit amb la seva.

Mentre que uns opten per proveir-se amb carburant més barat i de ‘pitjor qualitat’, d’altres volen continuar fent-ho a la seva gasolinera de sempre, i per això fan servir tàctiques gairebé inversemblants. Hi ha gent que arriba fins tal extrem que fins i tot aconsegueixen tenir gasolina de manera completament gratis durant mig any, encara que finalment ha estat ‘caçada’ i s’enfronta a importants conseqüències.

Així es va proveir gratis de benzina una dona durant mig any

Dawn Thompson, una conductora de l’estat de Nebraska (Estats Units), va estar proveint-se durant sis mesos de manera completament gratuïta i sense que els empleats de la gasolinera se n’adonessin, encara que ara ha estat denunciada per robatori. Com és possible que ho fes? La clau està en dos elements: una targeta de recompensa i un error d’actualització en el software.

L’any 2022, la gasolinera de l’empresa Pump and Pantry va modernitzar el seu sistema informàtic amb l’objectiu de millorar els pagaments als sortidors, i per això van repartir cupons i targetes de recompenses entre els seus clients, i Thompson va ser una de les beneficiàries. El problema per a la companyia va arribar quan el software no es va actualitzar de manera correcta, una cosa de la qual la conductora se’n va adonar ràpidament i va decidir aprofitar-ho.

La conductora es va estalviar gairebé 28.000 dòlars en gasolina

La dona va aprofitar aquest error informàtic per bescanviar la mateixa targeta de recompensa la barbaritat de 510 vegades al llarg de sis mesos, el que li va suposar un descomunal estalvi de gairebé 28.000 dòlars, uns 26.000 euros. És impossible que una persona en 180 dies es proveeixi mig miler de vegades, però és que ella ho va portar a un altre nivell.

Va cedir la targeta de recompensa a un altre conductor perquè també s’aprofités de l'error a canvi de pagaments regulars de diners, i fins i tot va arribar a vendre-se-la quan Pump and Pantry va arreglar el sistema. Quan els propietaris de la gasolinera es van adonar de l’error, aquesta ja havia aconseguit robar més de 28.000 litres de gasolina. A l’espera de judici, ha hagut de pagar una fiança de 7.500 dòlars.

