Els interns de Mas d’Enric romanen a les cel·les pel bloqueig dels funcionaris de presons

Els interns de les presons de Mas d’Enric, Brians 1 i 2, Ponent i Lledoners romanen a les cel·les pel bloqueig dels funcionaris de presons, han explicat a l'ACN fonts penitenciàries. Només està garantit el servei d’alimentació i d’atenció mèdica i no es poden fer visites, sortides o tallers. Aquestes són les cinc presons més bloquejades per la protesta dels sindicats, que a primera hora han tallat els accessos als centres penitenciaris en protesta per la mort d’una cuinera de Mas d’Enric a mans d’un intern que després es va suïcidar. Pel que fa a la resta de presons, les de Dones de Barcelona, Puig de les Basses, Quatre Camins i Joves disposen del personal suficient per fer vida ordinària amb algunes limitacions en alguns casos.

Els sindicats reclamen més seguretat i han demanat la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Dijous van intentar entrar per la força al departament i els Mossos van carregar per evitar-ho.