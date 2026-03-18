Tarragona En Comú Podem rechaza el recorte de puestos de trabajo en Repsol

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El Grupo Municipal Tarragona En Comú Podem ha expresado su rechazo a la decisión de Repsol de eliminar 26 puestos de trabajo en el complejo industrial de Tarragona, tal como han denunciado los sindicatos. La formación considera especialmente preocupante que esta medida pueda afectar a la seguridad de las instalaciones y del conjunto del territorio.

Según han trasladado a los representantes de los trabajadores, esta reducción de plantilla podría comprometer el correcto funcionamiento del complejo petroquímico e incrementar los riesgos en un entorno especialmente sensible. Ante de eso, Tarragona En Comú Podem ha remarcado que la seguridad industrial y ambiental tiene que ser una prioridad absoluta.

El grupo municipal ha criticado que esta decisión se produzca en un momento en que Repsol registra importantes beneficios económicos. En este sentido, el consejero de Tarragona En Comú Podem, Toni Carmona, ha afirmado que «es inaceptable que una empresa con los beneficios de Repsol opte por recortar plantilla si eso puede comprometer la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía».

Carmona ha añadido que «Repsol tendría que ser un ejemplo de compromiso con el territorio y con las personas, y decisiones como esta van justo en la dirección contraria», recordando la importancia estratégica de la compañía en el ámbito económico y social de Tarragona.

Además, desde Tarragona En Común Podem también se acuerda que Repsol ya ejerció presión sobre el Gobierno advirtiendo de la posibilidad de paralizar inversiones a Tarragona y las desvió en otros territorios, si se grababan sus beneficios extraordinarios. En este sentido, el grupo subraya que esta situación se produce en un contexto de beneficios récord por parte de la compañía. «No es aceptable que se planteen este tipo de condicionantes cuando se habla de fiscalidad y, en cambio, ahora se mantengan políticas de recortes que afectan directamente a la plantilla y pueden poner en riesgo la seguridad»,