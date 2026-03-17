El STR critica la reducción de puestos de estructura en el Complejo Industrial de Repsol en Tarragona

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El Sindicato de Trabajadores (STR) ha expresado su rechazo a la propuesta de reorganización planteada por la dirección de Repsol en el Complejo Industrial de Tarragona, que prevé la reducción de puestos de estructura en diferentes áreas del centro. Aseguran que la empresa quiere eliminar 26 puestos de trabajo en el complejo industrial, 3 puestos de trabajo de Repsol Fuels y 23 de Repsol Materials.

Según la información trasladada a la representación de los trabajadores, los cambios organizativos afectarían a varios ámbitos de la actividad industrial, incluyendo posiciones de responsabilidad en unidades de proceso, personal técnico y áreas de soporte clave para el funcionamiento de las instalaciones.

Para los representantes del STR en Repsol Tarragona, esta propuesta es «rotundamente inaceptable» y el sindicato manifiesta su «oposición frontal a cualquier reducción de puestos de estructura que pueda afectar a la seguridad industrial, la operativa diaria y el conocimiento técnico del complejo».

Desde el STR advierten que este tipo de decisiones se producen en un contexto especialmente sensible, marcado por cargas de trabajo elevadas y la implantación de turnos de hasta 12 horas en determinadas áreas, hecho que ya supone una exigencia significativa para las plantillas.

«Plantear una reducción de estructura mientras existen situaciones de sobrecarga de trabajo y turnos prolongados no es coherente ni desde el punto de vista operativo ni desde el punto de vista de la seguridad. Las instalaciones requieren equipos dimensionados y descansados para operar con garantías», señalan representantes del STR en el complejo.

El sindicato recuerda que el Complejo Industrial de Tarragona es una infraestructura estratégica dentro del sistema energético e industrial, donde la seguridad, la fiabilidad y la continuidad de las operaciones dependen directamente de la experiencia y la coordinación de sus profesionales.

En este sentido, insisten que «la reducción de determinados puestos no se puede analizar únicamente como una medida organizativa, sino que se tiene que valorar en términos de impacto real sobre la seguridad de las instalaciones, la carga de trabajo y la capacidad de respuesta operativa».

Asimismo, desde el STR consideran que este tipo de planteamientos no se corresponden con la situación actual de la compañía, que presenta una posición financiera sólida y una elevada capacidad de generación de resultados.

«Los resultados de la empresa no se explican sin el trabajo diario de las personas que operan las plantas. Son los trabajadores quien garantizan la producción, la seguridad y la eficiencia. Por eso no es coherente plantear reducciones de estructura en un momento en que la compañía mantiene resultados sólidos», subrayan los representantes sindicales.

El STR ha solicitado a la dirección de la compañía información detallada sobre el alcance de la propuesta en el complejo de Tarragona, así como la apertura de un proceso de diálogo que permita analizar con rigor sus implicaciones industriales, organizativas y laborales.

Desde el sindicato reiteran que el futuro del complejo pasa para reforzar las plantillas, consolidar el conocimiento técnico y garantizar condiciones de trabajo de que permitan operar con seguridad y eficiencia, especialmente en un entorno de creciente complejidad industrial.

«Las personas que trabajan en el complejo han demostrado sobradamente su compromiso con la seguridad y la continuidad de la actividad. Este compromiso se tiene que reflejar en decisiones que refuercen, y no debiliten, la estructura profesional de las plantas», concluyen los representantes del STR en Repsol Tarragona.