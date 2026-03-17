Nueva fase de obras en el área de Urgencias del Hospital Joan XXIII

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El Hospital Joan XXIII inicia este martes una nueva fase de obras en el área de Urgencias para seguir avanzando en la transformación y mejora de los espacios asistenciales. Esta actuación se enmarca en el conjunto de intervenciones necesarias para adaptar el Hospital a la configuración del futuro nuevo edificio principal que se está construyendo y para reforzar la capacidad de respuesta del Servicio de Urgencias.

Los trabajos convertirán el espacio que ocupa actualmente una de las dos salas de espera de Urgencias, la más antigua, en una nueva área asistencial. Eso permitirá concentrar la espera en la nueva sala habilitada hace unos meses y destinar más superficie a la atención clínica directa, con una mejora estructural de la capacidad y la funcionalidad del Servicio.

Con esta reordenación, Urgencias ganará cuatro nuevas consultas y nuevas áreas de radiodiagnosis, entre otras dependencias funcionales, hecho que supondrá una mejora relevante de la capacidad asistencial, de los circuitos internos y de la atención a los pacientes.

Las obras tendrán una duración aproximada de seis meses y se harán en el interior de un espacio delimitado con paredes provisionales para poder compatibilizarlas con la actividad asistencial habitual, que se mantendrá en todo momento. El objetivo es seguir avanzando en la modernización del servicio sin interrumpir la atención urgente a la ciudadanía.

Reordenación de los accesos durante las obras

En el marco de esta actuación, el acceso público a Urgencias quedará limitado a la puerta oeste, la que comunica en la rotonda de urgencias, mientras que la puerta este, que comunica con el vial interior del Hospital Francolí, quedará deshabilitada hasta que acaben las obras en el parque sanitario.

Eso implica que las personas que accedan a Urgencias desde la calle Mallafrè Guasch lo tendrán que hacer a través del vial interior, dejando el edificio principal a la derecha. En cambio, tanto el acceso a pie como en vehículo desde la calle Guillem Oliver se mantendrá sin cambios.

Para facilitar los desplazamientos internos y minimizar los inconvenientes, el Hospital reforzará la señalización y la información sobre el terreno, con el objetivo de acompañar la ciudadanía durante las obras.