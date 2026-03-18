El Gobierno retira los presupuestos después de pactar con ERC «más tiempo» para negociar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo.ACN

El Gobierno retira los presupuestos después de llegar a un acuerdo con ERC para «darse más tiempo» para negociar. Así pues, el viernes no se votarán las enmiendas en la totalidad y el ejecutivo no perderá la votación. En un comunicado conjunto de PSC y ERC, los dos partidos se comprometen a seguir impulsando las «modificaciones legislativas necesarias» para hacer efectivos los pactos de investidura. Es precisamente un acuerdo de investidura, la recaudación del IRPF, el que bloquea los presupuestos.

El ejecutivo aprobará «inmediatamente» un único suplemento de crédito para tener los recursos necesarios para hacer funcionar «adecuadamente» los servicios públicos. Los dos partidos se comprometen a aprobar las cuentas antes que acabe el periodo de sesiones, antes de agosto.

PSC y ERC hacen una «valoración positiva» del desarrollo de los acuerdos de investidura que según apuntan, ha llevado a «más suficiencia financiera para poder garantizar los servicios públicos, incrementar las competencias y reforzar las estructuras del Gobierno».

«Son proyectos que requieren un trabajo redoblado y conjunto en todos los frentes políticos para materializarlos, muy especialmente durante el año en curso, al mismo tiempo que el Gobierno de Cataluña requerirá los recursos y las herramientas necesarias para hacerlos avanzar y para hacer avanzar el país», añaden.

Y en este contexto, se comprometen a «seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura». Así pues, se dan «más tiempo» para buscar los caminos dentro del marco de los acuerdos firmados para «preservar la estabilidad del país en un momento espacialmente convulso».

PSC y ERC coinciden que Cataluña necesita un nuevo presupuesto para «proteger» los servicios públicos y hacer efectivos los acuerdos de investidura. Unas nuevas cuentas que, como apuntan, habrán «de internalizar los impactos económicos de la actual situación internacional» incorporando políticas que ayuden a construir un «escudo social» para proteger los sectores más afectados.

Tanto PSC como ERC han reunido este miércoles por la mañana las respectivas ejecutivas de manera extraordinaria para validar este acuerdo. El presidente Isla hará una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat para explicar el entendimiento con ERC poco antes de someterse a la sesión de control del pleno del Parlament.