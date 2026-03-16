Tarragona inicia la reforma de la carretera del polígono Francolí: nueva rotonda y afectaciones al tráfico

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado este lunes las obras de rehabilitación del firme de la carretera del polígono industrial Francolí, una actuación que también contempla la construcción de una nueva rotonda y un colector para mejorar el drenaje de la zona. Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre el inicio del vial y el parque de bomberos.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que esta intervención permitirá “dignificar” uno de los espacios industriales estratégicos de la ciudad. Según ha señalado, el polígono llevaba años sin recibir inversiones de este tipo y la actuación mejorará tanto la movilidad de los trabajadores como la seguridad de los conductores que circulan por la zona.

Las obras, que ejecutará la empresa Tecnofirmes, cuentan con un presupuesto de 664.144,8 euros (IVA incluido) y una duración prevista de unos tres meses. Además de renovar el pavimento, el proyecto prevé construir una nueva rotonda para facilitar el acceso al aparcamiento de la EMT y mejorar la conexión con la autovía A-27.

El plan también contempla la instalación de un nuevo colector dentro del Plan Director de Alcantarillado, con el objetivo de mejorar las condiciones de drenaje de la zona. Durante las primeras semanas de obra, y hasta la Semana Santa, se producirán cortes puntuales de carril en ambos sentidos de circulación, mientras que más adelante se habilitarán desvíos provisionales que se irán comunicando a medida que avancen los trabajos.