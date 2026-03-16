Publicado por Carlos Domènech Goñi Sotsdirector Tarragona Creado: Actualizado:

Una empresa catalana experta en patrimonio es la encargada de elaborar el Plan Director de la Font dels Lleons. Se trata de un equipo profesional que ya tiene experiencia en la ciudad: elaboró el Plan de Gestión de Tàrraco, documento presentado el pasado mes de diciembre y creado para garantizar la conservación, la autenticidad y la integridad del conjunto reconocido Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La empresa está dirigida por Antoni Nicolau, que fue Director del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona (1993-2007) y Presidente de la Asociación Internacional de los Museos de la Ciudad (1993-1996). Nicolau también fue miembro del Comité Europeo de Museos de Historia, entre otros cargos de relevancia dentro del mundo del patrimonio y la conservación.

La empresa tiene más de veinte años de experiencia en el sector, y ahora será la encargada de la elaboración de un documento que se prevé clave para la futura apertura de la Font dels Lleons a la ciudadanía. El Plan Director definirá la conservación del monumento, pero también las posibilidades de museización que ofrece y las actuaciones adecuadas para conseguirlo.

Según fuentes próximas al proyecto, una rampa desde la calle hasta la fuente sería la opción más asequible. Hay que recordar que la fuente está enterrada varios metros bajo tierra.