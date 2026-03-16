Las obras encima de la Font dels Lleons de Tarragona afectaron «mínimamente» a los restos arqueológicos

Imagen de una excavadora en los bajos donde se esconde la Fuente de los Leones, después de que las obras se detuvieran.DIARIO MÁS

Publicado por Carlos Domènech Goñi Sotsdirector Tarragona Creado: Actualizado:

Les obras que la propiedad de los bajos de la Font dels Lleons empezó casi dos años tuvieron una «mínima afectación» sobre los restos arqueológicos. Así lo asegura el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que en las últimas semanas ha realizado el control arqueológico para valorar el estado de la fuente monumental que se encuentra enterrada entre las calles Eivissa y Pere Martell.

El Ayuntamiento de Tarragona abrió un expediente en la propiedad de la finca por haber iniciado obras sin licencia, hecho que provocó el paro de estas. Según manifestó en aquel momento el promotor, las obras tenían el objetivo de asegurar la estabilidad del parking exterior que se encuentra junto a los terrenos, y que se estaría desplazando hacia los restos. Así pues, se trataba de una «actuación de emergencia» que buscaba reforzar los taludes limítrofes al parking.

Con el fin de conseguir la licencia y acabar las obras dentro de la legalidad, era imprescindible la realización de un control arqueológico. El objetivo de esta actuación era verificar que los restos no habían sufrido ninguna afectación durante el inicio de las obras. Aunque esta actuación tenía que ir a cargo de la propiedad, fue finalmente la Generalitat quien asumió los costes y la ejecución.

El control arqueológico se reclamaba desde julio de 2024

Después de comprobar que los restos se encuentran en buen estado de conservación, fuentes del Departamento de Cultura indican que ya están en conversas con el promotor para la realización de un nuevo proyecto «con garantías de conservación del patrimonio arqueológico que pueda ser autorizado por la Comisión Técnica de Patrimonio Cultural». Una vez se apruebe, la propiedad podrá pedir al Ayuntamiento la licencia que permita finalizar estas actuaciones.

La propiedad ha defendido desde el inicio que las obras no habían estropeado los restos. Así lo corroboraron también expertos en patrimonio conocedores de estas actuaciones. Sin embargo, la actuación era imprescindible desde el ámbito legal para continuar con los movimientos de tierras. De hecho, el control arqueológico era un documento que se solicitaba, por parte de Ayuntamiento y la Generalitat, desde el 30 de julio de 2024. Así se constata en la documentación la cual tuvo acceso Diari Més.

Finalizar las obras de emergencia será un paso importante para la futura museización de la Font dels Lleons. El alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ya se comprometió a desencallar este proyecto durante su mandato y las conversaciones para alcanzarlo se están produciendo, también con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.