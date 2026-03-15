Retiran el nido de avispa asiática detectado en la calle Johann Sebastian Bach de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El nido de avispa asiática que se detectó a finales de febrero en la calle Johann Sebastian Bach de Tarragona ya ha sido retirado. Hace semanas que los vecinos de la zona alertaron de su presencia, justo delante de las piscinas Tàrraco.

Finalmente, ha sido la Asociación Molí del Fort que se ha encargado de su retirada. Se trata de un centro de conservación de fauna y de gestión de la biodiversidad que ejecuta esta tarea de forma gratuita. Una vez retirados, la entidad dona los nidos para que estos se puedan utilizar en la investigación y la divulgación.

Una especie exótica invasora

La especie se conoce científicamente como avispa velutina. Se trata de una especie exótica e invasora, que se ha extendido en los últimos años por la demarcación y el país. Su presencia creciente genera preocupación tanto por la seguridad de las personas como por su impacto ambiental.

Rubén Alcázar, especialista en control de la especie, explicó en una entrevista en el Diari Més que el principal riesgo son las picaduras, que en personas alérgicas, niños o personas mayores pueden provocar reacciones graves como choques anafilácticos. En personas sanas, una o dos picaduras suelen causar inflamación y dolor.

Más allá del peligro directo, el impacto sobre la biodiversidad es especialmente preocupante. La avispa velutina depreda abejas y otros insectos polinizadores, afectando gravemente a la apicultura y el equilibrio de los ecosistemas. Un solo nido puede eliminar miles de abejas en una temporada.

Alcázar también recuerda que el comportamiento defensivo de esta especie es especialmente agresivo. Cuando se sienten amenazadas, las avispas pueden atacar en grupo, hecho que incrementa el riesgo en caso de acercarse o intentar manipular el nido. Por eso, los expertos recomiendan no intervenir directamente y avisar a los servicios correspondientes.

Según el especialista, «es imposible erradicar la avispa asiática, pero sí que se puede disminuir de manera significativa con actuaciones rápidas y sistemas de control selectivos». En este sentido, la detección precoz y la retirada ágil de los nidos es clave para evitar que el problema se multiplique de cara a los próximos meses.