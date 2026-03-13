Un nuevo restaurante llega al centro de Tarragona: el shawarma es su plato estrella

La ciudad de Tarragona estrena un nuevo espacio gastronómico con la apertura de Armon's Shawarmeria. La inauguración tendrá lugar este viernes a partir de las 20 horas y los primeros visitantes podrán disfrutar de comida gratuita hasta agotar existencias, con el objetivo de dar a conocer su propuesta centrada en la calidad y los productos locales.

El restaurante, ubicado en la calle Eivissa, número 24, apuesta por un shawarma que vuelve a los orígenes del plato, pero con ingredientes de la región. Según sus fundadores, la clave está en utilizar carnes de calidad, verduras de productores locales y salsas naturales.

Armon's Shawarmeria busca diferenciarse de la comida rápida habitual y de los kebabs convencionales, con una preparación artesanal de la carne y un sabor único que, aseguran, no se encuentra en otros locales. Así, quieren ofrecer a tarraconenses y visitantes una experiencia gastronómica distinta en el centro de la ciudad.

Su carta incluye shawarmas, platos de shawarma -de pollo, de ternera o mixto acompañado de ensalada, patatas y salsas- hamburguesas, ensaladas y complementos como alitas de pollo, nuggets, fingers de pollo, falafel, hummus o patatas fritas. En Armon's Shawarmeria también disponen de postres -tartas de Oreo, de Lotus y de limón- y de cafés.