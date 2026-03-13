Gastronomía
Un nuevo restaurante llega al centro de Tarragona: el shawarma es su plato estrella
Los primeros visitantes podrán disfrutar de comida gratuita hasta agotar existencias
La ciudad de Tarragona estrena un nuevo espacio gastronómico con la apertura de Armon's Shawarmeria. La inauguración tendrá lugar este viernes a partir de las 20 horas y los primeros visitantes podrán disfrutar de comida gratuita hasta agotar existencias, con el objetivo de dar a conocer su propuesta centrada en la calidad y los productos locales.
El restaurante, ubicado en la calle Eivissa, número 24, apuesta por un shawarma que vuelve a los orígenes del plato, pero con ingredientes de la región. Según sus fundadores, la clave está en utilizar carnes de calidad, verduras de productores locales y salsas naturales.
Armon's Shawarmeria busca diferenciarse de la comida rápida habitual y de los kebabs convencionales, con una preparación artesanal de la carne y un sabor único que, aseguran, no se encuentra en otros locales. Así, quieren ofrecer a tarraconenses y visitantes una experiencia gastronómica distinta en el centro de la ciudad.
Su carta incluye shawarmas, platos de shawarma -de pollo, de ternera o mixto acompañado de ensalada, patatas y salsas- hamburguesas, ensaladas y complementos como alitas de pollo, nuggets, fingers de pollo, falafel, hummus o patatas fritas. En Armon's Shawarmeria también disponen de postres -tartas de Oreo, de Lotus y de limón- y de cafés.