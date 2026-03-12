Control en la rotonda de las Gavarres: pillan 27 vehículos circulando con exceso de velocidad

El radar captó un vehículo circulante a 119 km/h en un tramo limitado a 60 km/h.Mossos

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la el Área Regional de tráfico del Camp de Tarragona llevaron a término miércoles un control de velocidad en la carretera T‑11, a la altura de la rotonda de las Gavarres, en Tarragona. el objetivo del dispositivo era reforzar la seguridad vial después de que en los últimos días se hayan producido dos accidentes graves.

Durante el dispositivo se controlaron 439 vehículos. El radar captó 27 vehículos circulando por encima del límite de velocidad establecido. La velocidad más elevada detectada fue de 119 km/h en un tramo limitado a 60 km/h.

Además, los agentes denunciaron un conductor por dar positivo en drogas y dos conductores que circulaban con el permiso sin puntos.

Los Mossos d'Esquadra recuerdan que la velocidad inadecuada es un factor determinante en la gravedad de los accidentes, especialmente en puntos de gran intensidad de tráfico como la rotonda de las Gavarres.

Por todo ello, los controles en este punto se reforzarán de manera continuada por prevenir nuevos siniestros y mejorar la seguridad de todos los usuarios.

La rotonda de las Gavarres es un punto negro que concentra muchos accidentes en la ciudad. De hecho, la madrugada de miércoles un vehículo que, aparentemente también circulaba a gran velocidad, volcó a la rotonda y su conductor quedó atrapado en el interior. Un día antes, otro vehículo topó contra un muro de hormigón y se incendió.