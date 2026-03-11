Grave accidente en la rotonda de las Gavarres: un vehículo vuelca y su conductor queda atrapado

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La rotonda de las Gavarres en la T-11 fue escenario, otra vez, de un accidente grave. Ayer a las 23.04 horas los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso por un accidente de un vehículo que había volcado en la rotonda de Tarragona y había quedado apoyado en la red protectora. Los Bombers han trabajado con cuatro dotaciones.

En el incidente, el conductor, único ocupante, ha quedado atrapado en el interior del vehículo. Los bomberos han proceddio a su excarcelación y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado al conductor en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Los bomberos han tenido que rescatar al conductor que ha quedado atrapado en el interior.

Esta rotonda ha sido protagonista de muchos accidentes graves, dos de ellos mortales. En febrero de 2018, dos chicas murieron y un chico resultó herido en un accidente donde el vehículo chocó contra la valla de hormigón de la rotonda, y se precipitó por un terraplén hasta el arcén de la autovía A-7. A raíz de este incidente se instalaron unas redes protectoras. Mientras que en mayo de 2021 otro hombre murió al salir de la vía y volcar con el coche en este mismo punto.

Hace dos días, un coche chocó cnotra uno de los muros de hormigón de la rotonda, el cual se partió en dos por el impacto. El vehículo se incendió y los tres ocupantes pudieron salir por su propio pie.