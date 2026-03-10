Tanques militares llegan a Tarragona: el barco 'El Camino Español' atraca en el puerto rumbo a Zaragoza

Imagen de varios de los tanques que han llegado a Tarragona.Diari Més

Varios tanques militares han desembarcado en el Port de Tarragona rumbo a unas maniobras en Zaragoza. Una columna formada por tanques y otros vehículos del Ejército ha desembarcado en las instalaciones portuarias tras viajar en barco desde Ceuta.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el material ha llegado a bordo del buque militar El Camino Español, que transportaba vehículos y equipamiento pertenecientes a diferentes unidades militares de Ceuta y Melilla.

Una vez completada la descarga en el puerto, los carros de combate han sido trasladados principalmente por ferrocarril, mientras que los vehículos de ruedas han iniciado su desplazamiento por carretera con destino a Zaragoza.

Todo este operativo forma parte de unas maniobras militares previstas en el Campo de Maniobras de San Gregorio, uno de los principales centros de entrenamiento del ejército en España. Se trata de ejercicios programados que se realizan de forma periódica para preparar a las unidades en diferentes escenarios operativos y que, según las autoridades, no guardan relación con conflictos internacionales actuales.