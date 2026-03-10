ERC propone invertir 10 MEUR del remanente de Tarragona en vivienda para alquiler asequible

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona propone destinar 10 millones de euros del remanente municipal a políticas de vivienda, con el objetivo de aumentar el parque de alquiler accesible a Tarragona. Esta inversión permitiría adquirir cerca de 200 viviendas para incorporarlos al parque público y también impulsar ayudas para la rehabilitación de viviendas para ponerlos al mercado de alquiler asequible.

«Desde ERC somos propositivos para que el dinero tenga un impacto positivo entre la ciudadanía. En este sentido, la vivienda es uno de los principales problemas en la ciudad, por eso queremos actuar de manera decidida y ampliar el parque público municipal», ha propuesto el alcaldable de ERC, Xavi Puig, que defiende que Tarragona necesita «políticas valientes para garantizar que los jóvenes y muchas familias puedan seguir viviendo en la ciudad».

Además, los republicanos plantean destinar 5 millones de euros a la climatización de las escuelas, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas a las aulas. «Es una inversión necesaria para adaptar los equipamientos educativos al cambio climático», ha expresado Puig.

Con respecto al espacio público, ERC propone invertir 2,1 MEUR en la mejora de aceras y 2 MEUR en actuaciones de asfaltado, especialmente en el polígono Entrevies y Riuclar, así como el Francolí, donde ya tienen el proyecto del vial central en marcha. «Estas actuaciones permitirían mejorar la seguridad, la accesibilidad y el mantenimiento del espacio público», ha añadido Puig.

Finalmente, ERC recuerda que la liquidación del presupuesto municipal ha confirmado un remanente de más de 19 millones de euros y unos ingresos muy superiores a los previstos inicialmente. En este sentido, el grupo municipal insiste en que ya advirtió durante el debate presupuestario que los ingresos aumentarían, especialmente los procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). La liquidación presupuestaria confirma que el Ayuntamiento ha ingresado 14,7 millones de euros más de los previstos inicialmente. Por lo tanto, la previsión era completamente errónea.

Los republicanos consideran que este remanente es «una auténtica animalada» y aseguran que pone en evidencia, una vez más, que Viñuales faltó a la verdad cuando afirmó que estábamos en quiebra. «Este remanente también demuestra que una bajada del IBI como propusimos desde de ERC el año pasado, era totalmente posible», concluye el consejero Jordi Fortuny.