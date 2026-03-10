Tarragona cierra en el 2025 con 19 millones de euros de superávit

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha cerrado el ejercicio económico del 2025 con un superávit de 15,9 millones de euros. A esta cifra hay que sumar los excedentes de los organismos autónomos —Instituto de Servicios Sociales (IMSST), Patronato de Turismo y Patronato de Deportes—, que según el informe elaborado por Viceintervención sobre la liquidación del presupuesto ascienden a 3,2 millones de euros. Así, el remanente de tesorería total se sitúa en los 19 millones de euros.

Según el documento del alto funcionario, este sobrante se debe principalmente al hecho de que se ingresaron 14,7 millones más de los que se habían previsto inicialmente. De estos, 3,8 millones son de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). También se registró un incremento en la recaudación: 2,1 millones más del impuesto de plusvalía, 1,8 millones más del impuesto de construcciones (ICIO) y 1,2 millones más del impuesto de bienes inmuebles (IBI). La consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, aclara que «los aumentos no se deben a una subida de los tributos». En este sentido, apunta que, en el caso de la plusvalía y el ICIO, responde a «una mejora general de la situación económica».

El remanente del 2025 supera claramente el del año anterior, cuando la suma del Ayuntamiento y los organismos autónomos fue de 14,7 millones de euros, y es más del doble del superávit del 2023. Con respecto al grado de ejecución de los gastos corrientes, Mascaró ha destacado que «el porcentaje (93,23%) es similar al del 2024, pero se ha gastado más», recordando que el gasto presupuestado en el 2025 (183,7 MEUR) era un 6,3% superior al de 2024.

La consejera ha valorado positivamente la liquidación de las cuentas: «Estamos gestionando con rigor, responsabilidad y visión de futuro, asegurando la estabilidad económica del Ayuntamiento, y al mismo tiempo impulsando inversiones positivas para la ciudad». Además, afirma que el remanente disponible «permite lindar con garantías los desafíos futuros». La cuarta teniente de alcalde también ha resaltado la buena evolución del pago a proveedores, con un periodo medio situado entre 16 y 25 días, y ha recordado que, durante el 2025, se amortizaron cerca de 14,8 millones de euros de deuda. De momento, no se ha decidido cuál será el destino de los 19 millones de euros de superávit.

El informe de liquidación pasará por la Comisión de Hacienda de este miércoles, antes de elevarlo al pleno para su aprobación. Jordi Fortuny (ERC) considera que «este remanente es una animalada» y que confirma que «el alcalde Viñuales mintió diciendo que el Ayuntamiento estaba en quiebra». «Se podía rebajar el IBI, como propusimos el año pasado», añade. Coincide Maria Mercè Martorell (PP), quien critica que «no era cierto que faltaban 14 millones de euros al principio de mandato ni era necesario aquel aumento brutal de los impuestos», observación.

Jordi Sendra (Junto) ha puesto el foco en el uso de los remanentes para inversiones, recordando que «gracias a Juntos en Madrid los remanentes pueden ir a inversiones» y reclamando que también se puedan destinar a gastos de funcionamiento. Finalmente, Jordi Collado (ECP) cree que «las proyecciones son muy conservadoras y hace que tengamos más ingresos de los esperados». Se muestra especialmente crítico con la parte de personal, sobre todo al IMSST: «Tenemos los equipos muy saturados y faltan manos a todos los departamentos». Por otra parte, abre la puerta a destinar el dinero a inversiones pendientes, especialmente en vivienda y movilidad.