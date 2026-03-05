ERC y en Comú Podem denuncian la pérdida de plazas en la escuela pública de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

ERC y en Comú Podem han mostrado su preocupación por la situación de la educación pública en Tarragona y han advertido de la reducción de plazas y líneas en varios centros de la ciudad de cara al proceso de preinscripción del curso 2026-2027.

Desde en Comú Podem, el portavoz Jordi Collado denuncia que la nueva planificación educativa puede provocar que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, haya más plazas concertadas que públicas en algunos niveles educativos de la ciudad. Según la formación, el ajuste de ratios y la reorganización de la oferta comportarán la pérdida de un centenar de plazas públicas, una cifra que equivale aproximadamente al cierre de cinco líneas escolares.

El grupo también critica que las decisiones sobre la oferta de plazas y la zonificación se hayan tomado de manera unilateral por parte de la Generalitat y lamenta que el Ayuntamiento no haya defendido con más firmeza los intereses educativos de la ciudad.

La formación también alerta de desequilibrios territoriales en la oferta de plazas, con zonas donde la oferta concertada supera claramente la pública. Además, señalan problemas en algunos centros, como la Escuela El Milagro, donde denuncian falta de espacios por crecer, y advierten que la reducción de líneas puede generar incertidumbre entre las familias y obligar algunas a buscar plaza fuera de su barrio o en centros concertados.

Por su parte, ERC Tarragona también denuncia la falta de plazas en los institutos públicos del centro de la ciudad y la reducción de líneas de I3 en la Escuela de Prácticas y en la Escuela El Miracle. Los republicanos aseguran que hasta 72 alumnos de primaria pública podrían no tener continuidad en el circuito público en el paso a la ESO, una situación que, según afirman, puede acabar favoreciendo la segregación escolar.

ERC reclama mantener o abrir las líneas necesarias para garantizar el acceso a la educación pública y considera que la bajada de la natalidad se tendría que aprovechar para reducir ratios y mejorar la calidad educativa, pero no para cerrar grupos. También piden a la Generalitat que escuche la comunidad educativa y planifique la oferta de plazas de acuerdo con las necesidades reales de la ciudad.

Tanto ERC como en Comú Podem coinciden a reclamar una planificación educativa más clara y coordinada entre administraciones e instan al Ayuntamiento a tener un papel más activo ante la Generalitat para defender el refuerzo de la escuela pública en Tarragona.