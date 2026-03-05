La preinscripción escolar empieza en Tarragona con protestas por la reducción de plazas públicas

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

En Tarragona, el periodo de preinscripción escolar para el curso 2026-2027 ha empezado rodeado de polémica. Decenas de familias se concentraron ayer, coincidiendo con el inicio del calendario para infantil y primaria, delante del IMET para protestar contra la reducción de plazas públicas de I3, que este año afecta a dos centros de la ciudad.

Se trata de la Escola El Miracle y la Escola Pràctiques, que perderán una de sus actuales dos líneas. Paralelamente, también se han reducido las ratios en varias escuelas de la zona centro. «Han cambiado las reglas del juego a mitad de camino», denunció Sandra Murillo, una de las madres afectadas.

«Exigimos que se revise la situación. Nuestros hijos tienen que tener la opción de ir a una escuela pública y no que se nos obligue a acabar en un centro concertado», afirmó. El contraste es evidente en casos como la Zona 3, donde las cinco escuelas públicas ofrecen 136 plazas de I3, mientras que las siete concertadas ofrecen 260.

Desde el Departament de Educació recuerdan que se trata de una oferta inicial y provisional, que no será definitiva hasta el mes de junio. Así y todo, las familias se muestran preocupadas. «Nos cambiaron las zonas de un día para el otro, y pasamos de poder escoger entre tres escuelas públicas a sólo dos. Ahora, encima, una ha eliminado una línea», lamentó Clàudia Crusat, vecina de la Zona 4.

En este caso, las plazas públicas ofertadas son 57, delante de las 120 concertadas. «Esta situación supone un agravio para las familias que apostamos por la educación pública. Es injusto tener que depender de la suerte para obtener plaza o verse obligados a desplazarse cada día a otro barrio», lanzó.

Situación compleja en El Miracle

En la Escola El Miracle la situación es compleja, ya que hace tiempo que las familias denuncian la falta de espacio del centro. La problemática, aseguran desde el AFA, se agrava cada año desde el 2020, cuando el curso de I3 ganó una línea que este año podría volver a perder. Así y todo, no celebran la decisión.

«Dudamos mucho de que se haya tomado por nuestra petición de espacio. Nuestra postura es reclamar soluciones, pero sin posicionarnos en una concreta», defienden. «Tampoco nos gusta el desequilibrio que existe entre la pública y la concertada, pero tenemos que tratar la situación de El Miracle de forma aislada, ya que la escuela está saturada», remarcan.

Por su parte, la consellera de Educació del Ajuntament, Isabel Mascaró, recuerda que desde el IMET se defiende «no reducir grupos y dejarlos como la oferta inicial de la pasada preinscripción», así como una «reducción de ratios equilibrada, con independencia de la titularidad para evitar agravar la segregación». También reclama «poder debatir con tiempo la zonificación» y disponer de información «con antelación y transparencia».

Desde el Departament de Educació de la Generalitat argumentan que la planificación responde a la bajada demográfica y se basa en la zonificación y en el análisis del número de alumnos y la capacidad de los centros de cada área. También defienden que es necesario evitar la sobreoferta para combatir la segregación escolar.

Explican que durante el curso hay lo que se conoce como «matrícula viva», es decir, alumnos que se incorporan con el curso iniciado. A menudo, apuntan, son niños recién llegados con necesidades educativas específicas. Así, los centros con más vacantes concentrarían sistemáticamente a estos estudiantes, impidiendo un reparto equilibrado del alumnado.