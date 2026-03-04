El PP de Tarragona reclama medidas urgentes ante el aumento de los delitos contra la libertad sexual

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha reclamado medidas para frenar el aumento de los delitos contra la libertad sexual. La presidenta del PP provincial, Maria Mercè Martorell, ha denunciado el incremento de un 12,5% de estos delitos y del 7,1% en el tráfico de drogas en toda la provincia, según los datos extraídos del Balance de Criminalidad del cuarto trimestre de 2025 hecho público por el Ministerio del Interior.

Acompañada por la diputada al Congreso Elisa Vedrina y del diputado en el Parlamento Pere Huguet, Martorell ha señalado las políticas de la izquierda y la extrema izquierda como las culpables del aumento tan alarmante de los últimos datos de criminalidad. «Nuestra sociedad no se puede permitir un aumento de más del 12% de los delitos contra la libertad sexual y de más de un 23% en otros delitos sexuales sin penetración. Son datos muy preocupantes que contrastan con la delincuencia convencional que ha bajado ligeramente en el conjunto de la demarcación», ha indicado Martorell.

Martorell ha advertido que «este aumento de delitos contra la libertad sexual coincide con reformas penales mal planteadas, hechas desde la ceguera ideológica, que han comportado rebajas de condena a agresores sexuales en toda España. Eso no es proteger a las mujeres, es dejarlas más desprotegidas». En este sentido, la presidenta provincial del PP ha defendido el endurecimiento de las penas en casos de multirreincidencia y una reforma del Código Penal que garantice el cumplimiento íntegro de las condenas en delitos sexuales graves. Martorell ha añadido que esta es la línea que defiende al presidente Alberto Núñez Feijóo y que aplicará cuando se convierta en presidente del Gobierno de España.

La presidenta ha explicado que en la capital tarraconense estos delitos contra la libertad sexual todavía han aumentado de manera más alarmante. Aunque ha habido 3 violaciones menos en nuestra ciudad, se han casi duplicado los delitos contra la libertad sexual sin penetración, que han pasado de 36 a 67, suponiendo un aumento del 97%. «Estos datos son intolerables por toda la provincia y, en especial, por la capital, donde también ha aumentado el tráfico de drogas en más de un 7%, ha manifestado la líder popular.