«Pasa en todas las ciudades, pero aquí es muy visible por la distancia entre los barrios»

Imagen aérea de los barrios de la Arrabassada y Músics, dos de los que tienen las rentas más altas de la ciudad.MARC COLILLA

Publicado por John Bugarin

«Todas las realidades urbanas son de esta manera». Con esta idea, Àngel Belzunegui, profesor de sociología e investigador de la URV, defiende que las diferencias de renta entre zonas, especialmente entre Llevant y Campclar, no son «ninguna excepción». En este sentido, asegura que «eso pasa absolutamente en todas las ciudades», aunque en Tarragona es «muy visible» por la «importante distancia geográfica» entre estos barrios.

Con respecto al origen de estos contrastes, señala que «la residencialidad es muy potente» y que vivir en una zona determinada actúa como «marca de estatus» dentro de la estratificación de la población. Barrios como Campclar se construyeron vinculados a la petroquímica para alojar trabajadores, y eso ya marcó una diferenciación física y social. Estas desigualdades territoriales, apunta, son históricas y se remontan a los inicios de la ciudad industrial, como en el caso de Manchester, donde los barrios obreros se situaron al lado de las fábricas.

El sociólogo señala que es difícil revertir estas brechas por la fuerte segmentación existente entre los barrios: «Vivimos en compartimentos prácticamente estancos y tenemos muy pocos espacios donde nos relacionamos con personas que tienen un estatus diferente del nuestro». «La gente busca espacios donde relacionarse con sus iguales», añade.