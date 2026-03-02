Brecha económica en Tarragona: la zona de los Músics tiene la renta más alta y Campclar, la más baja

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona es una ciudad de contrastes y el Informe Social 2025 elaborado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat lo evidencia. Entre los barrios de Levante y los de Ponent hay una clara diferencia económica: de la zona de los Músicos, con la renta por hogar más alto, en Campclar, donde se registran las más bajas, conviven dos realidades muy diferenciadas dentro del mismo municipio.

Si la mirada se amplía al conjunto de la provincia, el contexto ya es desfavorable. Les familias tarraconenses ingresan unos 3.085 euros mensuales por término medio, por debajo de la catalana (3.555 euros) y lejos de los casi 3.700 euros de Barcelona. En Gerona (3.342 euros) y Lleida (3.152 euros), las cifras también se sitúan por encima.

En Tarragona ciudad, la situación mejora levemente. La renta media del hogar es de unos 3.326 euros mensuales, por encima de la provincial y de Reus (3.097), la segunda ciudad mayor de la demarcación. Cuando se analizan los barrios, la fragmentación en la capital se hace evidente. En Levante, zonas como los Músicos o el Camino del Muslo superan los 6.500 euros mensuales de ingresos.

Aunque el coste de la vida sobrepasa los 4.600 euros en el mes, el margen es amplio y deja un cojín considerable. La situación es similar a Bosques (5.197 euros), el Valle del Arrebatamiento (4.811) o la zona de Tarragona 2 (4.984 euros): barrios caros, pero con rentas que cubren sobradamente el gasto.

La realidad cambia en el centro de la ciudad. En la Parte Baja y la Parte Alta, las rentas quedan por debajo de la media de la ciudad, con valores que varían entre los 2.400 y 2.7.00 euros mientras que el coste de la vida ronda entre los 2.500 y 3.100 euros mensuales. En todos los distritos del casco antiguo y de los barrios marítimos, se gasta más de lo que se ingresa.

La situación es especialmente delicada en los barrios de Ponent, como la Floresta o Bonavista, así como a Sant Salvador. Les rentas se sitúan entre 2.100 y 2.600 euros, pero el coste de la vida se acerca o supera los 2.900 euros. En Torreforta, hay sectores donde la renta puede superar los 3.000 euros.

Campclar es el caso más extremo, con hogares donde el déficit puede llegar al millar de euros mensuales. Concretamente, en los bloques que quedan entre las calles Río Ter, Río Llobregat y Río Brugent, los ingresos son de 1.595 euros al mes.

Les desigualdades económicas también existen dentro de un mismo barrio y Sant Pere i Sant Pau es un claro ejemplo. La renta media en torno a la plaza de la Sardana es baja e insuficiente —1.982 euros— para cubrir el gasto medio, que ronda los 2.600 euros; pero en la zona próxima a la Universidad los ingresos se elevan hasta los 3.200 o 3.400 euros, valores que se sitúan por encima del coste de la vida.

En conjunto, el mapa dibuja una Tarragona partida. En las zonas con rentas altas, el coste también es elevado, pero asumible. En el otro lado, hay barrios donde el desajuste entre ingresos y gasto es persistente y condiciona el día a día de las familias que viven allí.

Actuaciones del Ayuntamiento

La consellera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona, Cecilia Mangini, ha asegurado que el gobierno es «consciente» de «la diferencia social entre barrios» y que trabaja para reducirla con varias líneas de actuación. Ha puesto como ejemplo La Torreforta, que desde el 2025 concentra servicios esenciales para los niños y los hogares de los barrios de Ponent, como el Servicio de Intervención Socioeducativa o el de Orientación y Atención a Familias. También ha destacado el proyecto Trabajo en los Barrios, que el último año llegó a 44.435 personas de Ponent y Sant Salvador; y el impulso de vivienda pública en toda la ciudad.