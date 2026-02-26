ERC y los comunes, satisfechos con la modificación del proyecto del camino de ronda de la Savinosa

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC y En Comú Podem Tarragona se ha mostrado satisfechos con el acuerdo al que han llegado el Estado, la Diputació y el Ayuntamiento para modificar el proyecto inicial del camino de ronda de la Savinosa. En la nueva propuesta el trazado se alejará del litoral para no afectar a la flora protegida.

Los republicanos, por su parte, aseguran que la revisión profunda responde a la movilización ciudadana y que, institucionalmente, ha estado finalmente liderada desde la Diputació de Tarragona.

ERC considera que este nuevo planteamiento responde mucho mejor a la reclamación que históricamente ha hecho ERC Tarragona, desde la primera propuesta inicial hecha por Sergi De Los Ríos. El objetivo es que mientras no se decida el destino final de los edificios del antiguo preventori, la ciudad pueda disfrutar de la apertura del espacio natural de la misma manera que ocurre con los Morrots del otro lado de la Savinosa. «Tiene que ser un espacio para pasear, para perderse, incluso para desconectar de la ciudad, en comunión con el lujo de naturaleza litoral que tenemos en Tarragona», ha destacado el alcaldable de ERC, Xavi Puig.

Los comunes piden garantías ambientales

Por su parte, En Comú Podem han valorado positivamente que el proyecto del camino de ronda entre la Arrabassada y la Savinosa reduzca la anchura prevista y ajuste el trazado para minimizar la afectación sobre especies autóctonas y el entorno natural. Cuando la ciudadanía se organiza y argumenta con rigor, las instituciones acaban rectificando. Celebramos que se haya escuchado el territorio», ha afirmado el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado.

A pesar de la valoración positiva, la formación anuncia que solicitará formalmente los informes ambientales actualizados; los documentos relativos a la protección del patrimonio histórico y arqueológico; la justificación técnica completa de la modificación del projecte;a más del posicionamiento formal de la Generalitat en el ámbito de sus competencias.

La formación considera que el camino de ronda tendría que incorporar mobiliario urbano discreto e integrado paisajísticamente, similar a lo que existe en entornos patrimoniales como el Parque del Pont del Diable.

Finalmente, En Comú Podem reitera la necesidad de abrir un espacio formal de diálogo con las entidades ecologistas y vecinales que han trabajado la propuesta con rigor.

«La Savinosa no puede gestionarse de espalda a la ciudadanía organizada. Ahora es el momento de consolidar un espacio de trabajo compartido que dé garantías definitivas al proyecto», ha concluido Collado.