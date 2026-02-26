El trazado del camino de ronda de la Savinosa se alejará del litoral para no afectar a la flora protegida

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona, la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, y el Ayuntamiento de Tarragona han acordado hacer ajustes de trazado al proyecto del nuevo camino de ronda para peatones y ciclistas entre las playas del Arrebatamiento y de la Savinosa, en Tarragona.

El Servicio Provincial de Costas del MITECO considera que únicamente resulta jurídicamente viable valorar una modificación del trazado vinculada a la nueva disponibilidad de terrenos, manteniéndose la resta de las determinaciones del proyecto aprobado. Así, se modificará el trazado del camino de ronda en su tramo inicial, para salvar una duna consolidada, y también en el tramo final, el más próximo a la playa de la Savinosa, que se alejará del litoral desplazándose más hacia el interior. El objetivo es minimizar todavía más afectaciones en la flora protegida, en el berrocal y en el terreno natural. Con respecto a la anchura del camino, se mantendrán los mínimos exigibles marcados por razones de seguridad de un proyecto de estas características. Estos mínimos serían de unos 4,4 metros, el espacio para que pueda pasar en condiciones un vehículo de emergencias, por ejemplo. Los máximos representantes de las tres administraciones mantuvieron ayer una reunión ayer en qué han afianzado la necesidad de llevar a cabo estos cambios, con el fin de evitar afectaciones innecesarias sobre ecosistemas y elementos geológicos de alto valor. La subdelegada del gobierno del Estado, Elisabet Romero, celebró que «este proyecto tanto importante por la ciudad consiga el consenso de las tres administraciones implicadas con el fin de encontrar una solución que se ajusta jurídicamente y defiende los valores ambientales».

Primera en 50 años

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, destacó que «esta es la primera intervención que se hará en la finca de la Savinosa en 50 años, y por eso procuramos que se haga de la mejor manera con el fin de conjugar al máximo el uso ciudadano con el respeto medioambiental. Es una nueva muestra de colaboración entre las instituciones que estamos implicadas». Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, remarcó que «este acuerdo demuestra que, cuando las administraciones trabajamos coordinadamente y ponemos el interés general en el centro, somos capaces de sacar adelante proyectos estratégicos para la ciudad con todas las garantías».

Se modificará la anchura de la vía hasta al mínimo que exige la norma

Viñuales subrayó que el nuevo camino de ronda «es una actuación muy esperada por la ciudadanía, que nos permitirá conectar mejor nuestros espacios naturales y ponerlos en valor.»