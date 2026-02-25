Tarragona transformará tres calles del centro: nueva plaza, sentido único y prioridad para peatones

El Ayuntamiento de Tarragona ha dado el primer paso para transformar por completo el eje formado por las calles Unió, Prim y Apodaca. El consistorio ha sacado a licitación la redacción del proyecto de reforma urbana, que marcará el futuro de esta zona céntrica con una apuesta clara, con menos coches y más protagonismo para los peatones.

El plan contempla convertir las calles Unió y Apodaca en vías de sentido único —preferentemente de bajada, desde Rambla Nova hacia la Plaça dels Carros— con el objetivo de ganar espacio público y mejorar la movilidad. La intención es dignificar un entorno que en los últimos años ha perdido atractivo comercial y vitalidad urbana.

El corazón de la transformación será el entorno de la plaza Prim, la Mitja Lluna y la placeta de Sant Joan, donde se proyecta generar un espacio de calidad que actúe como nuevo punto de encuentro ciudadano. El gobierno municipal quiere poner en valor la configuración histórica del ámbito y convertirlo en un lugar más amable y moderno.

La actuación se dividirá en dos fases y la primera, centrada en el tramo entre la plaza Prim y Apodaca, se ha incluido en la propuesta presentada al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026-2030, con una inversión estimada de 3,1 millones de euros. La redacción del proyecto cuenta con un presupuesto base de 142.910 euros y un plazo de ejecución de seis meses.