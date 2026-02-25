Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha reabierto el debate sobre la estación intermodal en el Aeropuerto de Reus. El diputado Pere Lluís Huguet ha presentado una enmienda a la moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre infraestructuras ferroviarias presentada por el grupo de Junts para acelerar el proyecto de la futura intermodal en la provincia. Además, el popular ha rechazado el proyecto de la nueva línea de alta velocidad Barcelona-Lleida que aísla Tarragona del mapa ferroviario.

El Partido Popular quiere volver al debate público, este jueves por la tarde en el pleno del Parlament de Catalunya, el antiguo proyecto que ya preveía la instalación de una estación intermodal en los alrededores del aeródromo reusense. «Es un proyecto que a día de hoy tiene más sentido que las actuales propuestas que pretenden volver a construir una estación en medio de la nada. Construir la estación intermodal, para trenes convencionales y de alta velocidad, en el Aeropuerto de Reus es una apuesta total para potenciar la movilidad y una intermodalidad real de todo el Camp de Tarragona», ha manifestado Huguet.

Los populares, además, aprovecharán para mostrar su rechazo a la propuesta del ministro Puente para construir una nueva línea de alta velocidad que unirá Barcelona con Lleida y que dejará Tarragona al margen. «Es una propuesta indecente que no tiene ningún tipo de sentido y ha quedado demostrado. Tenemos necesidad de invertir en mantenimiento, no al hacer nuevas líneas que nadie a pedido y que, además, perjudica gravemente en la provincia de Tarragona», ha concluido Huguet.