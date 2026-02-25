Personajes de Star Wars, superhéroes y princesas de cuento se pasearán por Tarragona

Los personajes de Star Wars estarán el sábado, 7 de marzo, de 10 a 13h, en la plaza Corsini.Cedida

Los próximos fines de semana, 28 de febrero y 1 de marzo, y 7 y 8 de marzo, varios personajes de ciencia-ficción y fantasía se pasearán por Tarragona con motivo del Salón de la ciencia-ficción y la fantasía Starraco Infinity. Se trata de una acción de dinamización comercial organizada por la consejería de Comercio, que al mismo tiempo será una cata de lo que el público podrá encontrar al acontecimiento que se celebrará los próximos 21 y 22 de marzo en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

Todo el mundo que se pasee por Tarragona estos días, se encontrará y se podrá hacer fotografías con personajes icónicos en diferentes puntos de la ciudad, como la plaza Corsini, la Rambla Nova y el Mercado de Bonavista, y asimismo participar en el sorteo de un lote de productos de merchandising (camiseta, tote bag e imán) con la imagen de Starraco Infinity.

Está previsto que Los Cuatro Fantásticos hagan una parada en la plaza Corsini (28 de febrero, de 10 a 13 horas); Dead Pool, Wolverine, La Cosa y la Capitana Marvel unirán sus fuerzas en la Rambla Nova (28 de febrero, de 16 a 19h); la Rapunzel y Flynn Rider visitarán el Mercadet de Bonavista (1 de marzo, de 10h a 13h); los personajes de Star Wars estarán en Corsini (7 de marzo, de 10 a 13h); y Spider Man visitará la Rambla Nova (7 de marzo, de 16 a 19h) y el Mercadet de Bonavista (8 de marzo de 10 a 13h).

Starraco Infinity

Starraco Infinity es el gran salón de la ciencia-ficción y la fantasía de Tarragona, que los días 21 y 22 de marzo (de 10 h a 20h) transformará el Palau Firal i de Congressos en «un multiverso lleno de fantasía, escenarios inmersivos y actividades para toda la familia».

El público podrá disfrutar de actores de sagas míticas, exposiciones exclusivas como la del 60.º aniversario de Star Trek, zonas temáticas, concursos, talleres, experiencias inmersivas y réplicas de vehículos icónicos, entre otros.

Las entradas -con precios de 14 € el adulto y 9 € la júnior, y acceso gratuito para los menores de 8 años- ya se pueden adquirir a través de inscripcions.tarragona.cat, con descuentos especiales disponibles en taquilla para colectivos acreditados.