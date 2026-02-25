¿Qué es el Parque Subacuático del Port de Tarragona?

El espacio, situado en aguas del Port de Tarragona y gestionado por el SES, ha triplicado recientemente su superficie para proteger su gran valor ecológico.Port Tarragona

El Parque Subacuático del Port de Tarragona es un espacio para la práctica exclusiva del submarinismo, donde está prohibido cualquier tipo de navegación. Este cogió forma el año 1995 después de un intenso proceso de estudio y colaboración entre la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona. Fruto de este trabajo conjunto se delimitó un espacio libre de pesca y abierto a la comunidad deportiva y científica.

Actualmente, el espacio es gestionado a través de un concurso público por la histórica Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona (SES) de Tarragona, encargada de coordinar las inmersiones y velar por la seguridad de los usuarios.

Más allá del suyo atractivo deportivo, el Parque Subacuático se ha consolidado como un refugio excepcional para la biodiversidad. Se decidió hundir voluntariamente el mercante Dragonera el año 1994. Esta embarcación ha sido una pieza fundamental en la regeneración biológica de una zona que ahora cuenta con más de 522 especies de seres vivos que van recolonizando el rompeolas y devolviéndole una riqueza incomparable en la costa catalana, con una masa biológica únicamente superada por la reserva de las islas Medes.

El trabajo de regeneración se va incrementando con el hundimiento de otras embarcaciones y biotopos que generan una vida que aumenta el valor biológico y económico de la costa tarraconense.

Conscientes de la importancia de este ecosistema, la Autoridad Portuaria decidió el año 2024 triplicar la superficie del parque, alcanzando las 10,8 hectáreas de área protegida.

Réplica en 3D

Ahora se ha presentado una réplica digital en 3D del Parque Subacuático del Port de Tarragona, que se enmarca dentro de la prueba piloto del proyecto Thalassa Patrimoni Subacuático. El proyecto ha documentado los elementos más relevantes de este espacio submarino, situado a unos 24 metros de profundidad al lado del rompeolas. El Parque tarraconense es el primero en todo el estado en disponer de una réplica digital.

Thalassa es una ambiciosa iniciativa nacida con el objetivo de documentar y preservar digitalmente los barcos sumergidos más significativos del litoral catalán, comprendidos entre los 5 y los 105 metros de profundidad.