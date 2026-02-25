El Parque Subacuático del Port se convierte en el «primero y único» digitalizado en 3D en todo el Estado

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Parque Subacuático del Port de Tarragona se ha convertido en el «primero y único» de todo el Estado que dispone de una réplica digital en 3D. El equipo del proyecto Thalassa patrimonio subacuático ha documentado los elementos más relevantes de este espacio submarino, situado a unos 24 metros de profundidad al lado del rompeolas. Entre ellos hay seis derrelictos, como la Dragonera, el Golf de Lleó y los Hermanos Aguado, dos elementos artísticos sumergidos (un pesebre y un Belén) y tres grandes anclas. También se ha hecho un mapeo detallado de una zona de gran interés biológico conocida como la Catedral. Toda esta información se ha integrado en un mapa divulgativo que, con el uso de códigos QR, permitirá a los buzos visualizar la morfología de los puntos de inmersión.

Desde el puerto tarraconense indican que el mapa divulgativo supone un avance fundamental para la seguridad del buceo recreativo, ya que permite conocer previamente las estructuras y los accesos, reduciendo los riesgos y minimizando el impacto accidental sobre la Dragonera. Además, democratiza el conocimiento marino ofreciendo una experiencia inmersiva a toda la ciudadanía, incluso a aquellas personas que no pueden bucear.

Mapa divulgativo que permite a los buzos visualizar la morfología de los puntos de inmersión.Port Tarragona

Un espacio pionero

Esta digitalización pone en valor un espacio único que nació el año 1995, cuando el Port de Tarragona destinó un área exclusiva para la práctica del submarinismo donde se prohibió cualquier tipo de navegación. Actualmente, el espacio es gestionado a través de un concurso público por la «histórica» Societat d'Exploracions Submarines (SES) de Tarragona, encargada de coordinar las inmersiones y velar por la seguridad de los usuarios.

Más allá de su atractivo deportivo, el parque subacuático se ha consolidado como un refugio excepcional para la biodiversidad. En los restos de la Dragonera, hundida voluntariamente en 1994, ya se han identificado más de 552 especies de seres vivos. Conscientes de la importancia de este ecosistema, la Autoridad Portuaria decidió triplicar la superficie del parque en el 2024, alcanzando las 10,8 hectáreas de área protegida.

Prueba piloto

Con respecto a la digitalización del parque, se enmarca dentro de la prueba piloto del proyecto Thalassa Patrimoni Subacuático. Se trata de una iniciativa que nace para documentar y preservar digitalmente los barcos sumergidos más significativos del litoral catalán, comprendidos entre los 5 y los 105 metros de profundidad. Ahora mismo, trabajan para digitalizar el cementerio de barcos de l'Ametlla de Mar y las aguas de Palamós, donde ya se ha conseguido recrear el modelo 3D del Boreas, uno de los derrelictos más «emblemáticos» de la Costa Brava.