El Mèdol de Tarragona acogerá los trabajos de Marcel·lí Antúnez, Beatrice Bizot o el 'mapping' de Taüll

El Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona llegará este año a los cinco años de vida con una programación que consistirá en diecisiete exposiciones en ocho espacios diferentes, que involucrará 85 artistas y una quincena de comisarios, además de actividades y acciones diversas.

Entre estas está la producción de Marcel·lí Antúnez (La Fura dels Baus), que presentará 'Llum, natura centrum est', una adaptación de la muestra que ha exhibido en la Sala Oval del MNAC. Estará en el Tinglado 2 del Moll de Costa del 14 de marzo al 24 de mayo. Beatrice Bizot, que está trabajando en la Sagrada Familia, expondrá 'Formes'; mientras que dentro de la muestra Digital After All 3 se podrá ver el mapping 'Lux Mundi' creado para la iglesia románica de Taüll.

A pesar de la vocación de Mèdol de desplegarse por todo el Camp de Tarragona, donde programará diferentes actividades y colaborará con varias entidades y colectivos de todas partes, su espacio físico principal es la Casa Canals. Allí, aparte de Beatrice Bizot, también expondrá el pintor Josep Salmerón, que presentará 'La pareidòlia del prosopagnòstic'. También estará la muestra 'Res3', donde tres artistas jóvenes (Berta Baliu, Núria Valsells y Marc Anglès) que han estado en tres residencias artísticas del Camp de Tarragona exhibirán sus trabajos.

El edificio del Banco de España volverá a ser otro de los lugares que acogerán exposiciones del centro. En concreto en octubre habrá una muestra de Mireia C. Saladrigues basada en el polvo como materia escultórica. También se hará la jornada de pensamiento 'Fiat ars pereat mundus', en noviembre. En el circo romano, Àlvar Calvet presentará 'Les set ànimes d'Aniene', concebida durante la estancia del artista en Roma.

Aparte, Mèdol también impulsa proyectos educativos, de la mano de escuelas o de un Centro de Atención Primaria, y premios. Entre estos está la cuarta edición de la convocatoria de TikTok, para que los artistas puedan experimentar en esta red social, o los Premios Artiga, de la mano de la revista Artiga, que reconoce el talento joven y consolidado del Camp de Tarragona.

El director de Mèdol, Vicent Fibla, ha destacado que la programación «no es una agenda de actividades sino un ecosistema» que quieren poner en marcha. «Queremos consolidar un modelo que se dedica a establecer relaciones con entidades tanta de Tarragona como de fuera», ha afirmado. La consejera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos, ha puesto en valor el papel del arte contemporáneo en un contexto social donde «a veces es muy difícil hablar de algunos temas desde la calma y la reflexión» por culpa «del ruido que nos rodea». «Una exposición o performance que nos provoque una reflexión es más necesaria que nunca», ha añadido.